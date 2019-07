Vietnams økonomi har det godt i skyggen af handelskrigen mellem USA og Kina

Vietnam har længe nydt godt af virksomhedernes såkaldte Kina + 1 strategi. Til supplement af aktiviteterne i Kina har mange virksomheder igennem en årrække valgt Vietnam som alternativ base og har dermed nydt godt af landets rivende udvikling og høje økonomiske vækst. Vietnams mange frihandelsaftaler har bidraget på positivsiden, når virksomhederne har skullet træffe deres investeringsbeslutninger. Denne udvikling fortsætter, senest med underskrivelsen af EU - Vietnam frihandelsaftalen i slutningen af forrige måned.

I en nylig rapport fra den japanske investeringsbank Nomura blev Vietnam udråbt som den store vinder af handelskrigen mellem USA og Kina. Eksporten var steget med det, der svarer til otte pct. af den samlede økonomi som følge heraf. Den vietnamesiske regering må da have svært ved at få armene ned? Njah, det er rigtigt, at både de direkte udenlandske investeringer, ikke mindst fra Kina, og eksporten er steget kraftigt på det seneste, ligesom også andre økonomiske indikatorer har været positive. Men som altid er situationen mere kompliceret, end det fremgår af avisernes overskrifter.

Vietnam er nabo til Kina, og en stor del af Vietnams udenrigshandel er rettet mod netop naboen mod nord. Det gælder både i form af underleverancer til den kinesiske industri og i form af færdige produkter til de kinesiske forbrugere. Denne langvarige, relativt stabile samhandel er blevet påvirket i negativ retning af handelskrigen og de deraf følgende udfordringer for Kinas økonomi. Derudover er der især to risici, som følges nøje her i Vietnam. Først er fremmest er man bekymret for, om de nye kinesiske investeringer er tidssvarende. Man ønsker ikke at modtage forældet teknologi, og slet ikke hvis den bidrager til at øge forureningen. Dernæst er der risikoen for, at kinesiske varer sendes til Vietnam, hvor de blot får nye mærkater med teksten "Made in Vietnam," inden de sendes videre til USA. Beslutningstagerne i Hanoi er meget opmærksomme på at sikre sig, at der finder en reel værditilvækst sted her i Vietnam i forbindelse med den forøgede økonomiske aktivitet, og at der ikke blot er tale om omgåelse af sanktionerne. De første sager har allerede nået de vietnamesiske avisers forsider. Man ønsker klart at undgå unødvendige problemer i Vietnams vigtige forhold til USA.

Præsident Trumps billede af Vietnam har længe været positivt. Han skamroste landets økonomiske udvikling i optakten til Hanoi-topmødet med Nordkoreas Kim i februar. Ifølge Trump kunne Vietnam være en decideret rollemodel for Nordkorea. Han gav denne positive vurdering, selv om Vietnam allerede på det tidspunkt havde det 6. største handelsoverskud over for USA. Noget tyder på, at Trump i mellemtiden har ændret opfattelse. Han har måske også fået indblik i Nomuras rapport. Hvorom alting er, har Trump i et interview med Fox Business i slutningen af juni udtalt, at "mange virksomheder flytter til Vietnam, men Vietnam udnytter os mere end selv Kina. Vietnam er det land, der udnytter situationen mest af alle." Trump undlod dog at komme med trusler om sanktioner, toldafgifter eller lignende i samme forbindelse.

Man er i Vietnam klar over, at ens handlinger bliver fulgt nøje fra den anden side af Stillehavet. Sunde investeringer og reel samhandel vil stadig være velkomne. Der er derimod ingen tvivl om, at Vietnam fortsat må og vil arbejde hårdt for ikke at komme uretmæssigt i klemme som følge af omgåelse af sanktionerne i forbindelse med handelskrigen mellem USA og Kina.

Uanset om der er sorte eller røde tal på bundlinjen, når konsekvenserne af handelskrigen gøres op for Vietnams vedkommende, kan landet se frem til at fastholde en af verdens højeste økonomiske vækstrater i de kommende år. Det har danske virksomheder heldigvis øje for. Mange af dem udvider deres aktiviteter, mens andre virksomheder kommer til for at få del i denne meget positive udvikling.