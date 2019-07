Victor solgte 7000 ton jernskrot: Det var Eiffeltårnet

Svindlere: Det var salget af Eiffeltårnet til en fransk skrothandler, der gjorde svindleren Victor Lustig til en legende. Men hans mest indbringende fupnummer var en maskine, der kunne lave penge. Og den virkede - bare ikke på den måde, som Lustigs ofre regnede med.

Pengemaskinen var et velafprøvet fupnummer fra før Victor Lustigs tid, men den tjekkiskfødte bondefanger forfinede nummeret til perfektion. Han skaffede via en bankansat et bundt 100 dollar-sedler med fortløbende serienumre. Ved at skrabe de sidste cifre af nummeret på hver seddel og skrive nye numre ind, lavede han sine egne perfekte pengeseddelkloner - identiske ned til mindste detalje. En snedker fabrikerede selve den fysiske "maskine", en trækasse udstyret med et væld af overflødige messinghåndtag og -indstillingsknapper og gjort tung med en klump bly. Lustig kaldte sin maskine "Den rumænske pengekasse", og hans historie om den var, at tyskerne havde tvunget en serbisk kemiker til at udvikle den under første verdenskrig. Men i krigens sidste dage var kemikeren flygtet og havde søgt ly hos Lustigs familie. Da kemikeren døde kort efter, havde Lustig fundet papirerne på opfindelsen.

Victor Lustig fortalte sine ofre, at maskinen duplikerede pengesedler via en kompliceret kemisk proces, der varede 18 timer. Derefter demonstrerede han maskinen ved at skubbe en 100 dollar-seddel og et stykke blankt papir ind i en sprække i maskinens ene side, og når han 18 timer senere drejede på et håndtag, kom der to identiske dollarsedler ud af en sprække i den anden side.

Hvis offeret var nervøs for, om kopisedlen var lige så gangbar som originalen, tog Lustig ham med i banken, hvor det aldrig var noget problem at få den vekslet - fordi det reelt var en ægte seddel. Efter den demonstration kunne ikke ti vilde heste have forhindret offeret i at købe kassen, og købsprisen var ofte så høj som 25.000 dollar og i et enkelt kendt tilfælde 100.000 dollar - en kæmpe formue i datidens penge.

Det vides ikke, hvor mange rumænske pengekasser Victor Lustig solgte gennem sit liv, men der er ingen tvivl om, at fupnummeret gjorde ham til en rig mand. I sin storhedstid spankulerede han rundt i skræddersyede jakkesæt fra Bond Street i London, og han havde tre Rolls Royce-biler i forskellige farver - en af dem lilla. Sammen med sin elskerinde ejede han lejligheder i New York og Chicago og et hus i Beverly Hills. Han sørgede for, at hans hustru og datter levede et liv på første klasse - og han havde stadig råd til at brænde tusinder af dollar af på hasardspil.