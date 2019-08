Vi skal skønne på vores demokrati - det er ikke nogen selvfølge

I ferien får mange diverse oplevelser, som handler om meget andet end en almindelig ferie. Nogle deler sine oplevelser med andre, nogle beholder dem kun for sig selv. Når jeg alligevel vil dele mine erfaringer her, er det fordi jeg selv synes, at det ikke vil skade at lave nogle sammenligninger med det, vi har herhjemme, som vi tager som en selvfølge - og som vi af og til har lidt mere afslappet forhold til; måske den største værdi i vores samfund: Folkestyret.

Det er ikke kommet af sig selv; generationer før os har kæmpet for det. Folkestyret fortjener at blive hyldet - uanset om det er Grundlovsdag, Folketingets åbning - eller om det bare er på en ganske almindelig ferie. I øjeblikket holder jeg ferie i det gamle Jugoslavien,. Det føles også lidt mærkeligt, når man nu er turist i sit eget hjemland. Men når jeg hører andre dansktalende turister, så oplever jeg dem faktisk som sine egne. Det er en udvikling.

Vi sejlede til Goli Otok (den øde ø), Jugoslaviens mest berygtede statsfængsel i Titos tid. Øen ligger tæt på kendte ferieøer Rab og Krk ved Adriaterhavet - og er i den grad den mørke side af historien om Titos Jugoslavien. Goli Otok blev etableret i 1948 lige umiddelbart efter opgøret mellem Tito og Stalin. Det var oprindelig planlagt, at øen "blot" skulle fungere som et genopdragelseslejr for Jugoslaviens staliniste", men den blev hurtigt omdannet til et brutalt politisk kz-lejr for Titos politiske modstandere og regimets kritikere. Som én af overlevende skrev i sin tid: "... I de nazistiske lejre blev menneskets kroppe tilintetgjort.... på Titos Goli Otok skulle mennesket i mennesket slås ihjel..."

Jeg ved godt, at mange fra mine forældres generation vil mene, at Tito var dygtig til at styre Jugoslavien - og det var han også. Med jernhånd - skal det tilføjes. En del vil også sige, at han havde kæmpet for social retfærdighed i sit Jugoslavien. Man skal dog heller ikke glemme, at Jugoslavien - som havde sin egen kommunisme - også havde egen elite med voldsomme interne magtkampe, som blev løst med et ophold på Goli Otok. For dem, der tabte de kampe.

Tito var dygtig til at positionere sig i en tid, hvor verden blev opdelt mellem Vest og Øst under den Kolde krig, og det var åbenbart en væsentlig grund til, at Jugoslavien holdt sammen så længe. For selv om det lykkedes for Tito at samle slavisktalende nationer efter Anden Verdenskrig (herunder de to største: serbere og kroater), så var Jugoslavien i virkeligheden et arrangeret ægteskabsprojekt dvs. en forbundsstat bestående af små slavisktalende lande, hvor Bosnien (som det gamle kongerige) var den ældste stat blandt dem.

Titos Jugoslavien formåede aldrig at opnå den ægte jugoslavisk identitet hos landets største grupperinger (undtagen den bosniske befolkning i Bosnien-Hercegovina); derfor blev begreberne "kammeratskab" og "broderskab" flittigt dyrket. Men broderskabet var altså en stor løgn! Hvilket krige og Jugoslaviens opløsning i 90'erne tydeligt viste. Det var umuligt at redde det jugoslaviske projekt dels pga. hadefulde forhold mellem serbere og kroater, dels fordi Tito bevidst kvalte alle liberale og demokratiske kræfter.

Trods visse sympatier for Tito hos mine forældres generation, så er det et ubenægteligt faktum, at han overhovedet ikke var demokratm og at Jugoslavien aldrig havde været noget politisk frit land. Og alene af den grund var det svært at sikre landets videre eksistens - for slet ikke at tale om velstand og velfærd for sine borgere.

Da vi for nogle dage siden sejlede til Goli Otok, var der masser af liv på og omkring færgen: Solen, varmen, den flotte vandudsigt, musik og unge mennesker. Og midt i det hele kom jeg til at tænke på de mennesker, som under de usle forhold blev deporteret til øen - uden musik eller grin. Hvordan havde de det, når færgen nærmede sig øen? Og så tænker jeg igen på de unge mennesker fra færgeturen forleden: Har de lært noget af fortiden? Tænker de overhovedet på fortiden? Vil de være fornuftige til ikke at begå de samme dumheder, som deres forfædre havde begået? Jeg spørger blot, jeg tænker bare højt. Og håber meget, at Goli Otok aldrig nogensinde genopstår i nogen som helst form.

Jeg tænker også, hvor heldige vi er i Danmark, når vi har folkestyret i den form, vi kender i dag. Der er godt nok en pæn del af diverse rådgivere, spindoktorer, analytikere, eksperter, kommunikations- og mediefolk, lobbyister, der har indflydelse på beslutninger i dansk politik. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så ligger den formelle magt altså hos folkevalgte - hos folket, som ganske frit vælger depolitiske beslutningstagere. Og som man jævnligt kan skifte ud - alt afhængigt af, hvor tilfreds eller utilfreds man er med dem. Et privilegium, som man ikke har haft ret mange andre steder i verden.