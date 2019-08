Vi skal kunne være hele mennesker på vores arbejdsplads

Debat: I denne uge fejrer vi Copenhagen Pride. En uge med fokus på lige rettigheder og lige værd - uanset seksuel orientering og kønsidentitet. Selv om vi er kommet langt med ligestillingen i Danmark, så er der stadig meget at gøre. Tidligere på ugen offentliggjorde jeg en undersøgelse om LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen viser, at et flertal af de spurgte homo- og biseksuelle og transpersoner er åbne om deres seksuelle orientering (69 %) og trives (78 pct.). Men der er også et betydeligt mindretal (27 pct.), som ikke føler, at de kan være fuldt ud åbne om deres LGBT-identitet på arbejdet. Det er alt, alt for mange.

Undersøgelsen viser også, at faglærte og ufaglærte i særlig grad oplever barriere for at være åbne på deres arbejdspladser. Ligesom de i højere grad oplever diskrimination og en generelt negativ attitude over for LGBT-personer på deres arbejde. Inden for LGBT-spekteret udgør transpersoner en særligt udsat gruppe, både hvad angår mistrivsel, oplevelser med diskrimination og oplevelsen af ikke at kunne være åben om deres kønsidentitet på arbejdspladsen.

Det bekymrer mig, at LGBT-personer samlet set har en markant højere risiko for mistrivsel i form af depression og stress end befolkningen generelt.

Man skal selvfølgelig ikke springe ud på sin arbejdsplads, hvis man ikke har lyst. Det skal ingen blande sig i på andres vegne, og slet ikke mig som minister. Men i Danmark anno 2019 skal alle kunne føle sig trygge ved at være åbne om deres kønsidentitet og seksuelle orientering, hvis de ønsker det - uanset hvor de arbejder.

Jeg vil bruge undersøgelsen til at tage en dialog med arbejdsmarkedets parter, udvalgte virksomheder og faglige organisationer. Sammen skal vi se på, hvordan vi kan fremme inklusion og trivsel for homo-, biseksuelle og transpersoner på de danske arbejdspladser. For alle skal tage ansvar.

Alle har gavn af en arbejdspladskultur med plads til forskellighed, uden stereotype forventninger til køn og seksualitet. Det gavner både den enkelte og arbejdspladsen. Vi skal alle kunne være hele mennesker på vores arbejdsplads.