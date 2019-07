Vi skal hoppe på nattoget

På kant: Sverige går seriøst ind i arbejdet med at genetablere nattog i Europa, og jeg synes, at Danmark skal hoppe med på vognen. I dag er det besværligt, uoverskuelig og dyrt at rejse rundt med tog. For at komme frem til målet i f.eks. Sydeuropa kræver det flere skift af tog undervejs, og det kan være svært at planlægge. En ambitiøs "Europæisk Togfond" og et fælles bestillingssystem kan udvikle et alternativ til at flyve.

Afgifter på flyrejser er et godt instrument til at finansiere omlægning af vore måde at transportere os på. De små afgifter, som SF foreslår, flytter ikke i sig selv adfærden væk fra fly. Men det kan være med til at rydde op efter forureningen, ved at understøtte bæredygtige transportformer. Et vidt forgrenet net af toge og busser i høj kvalitet, og en pris der er til at betale, vil trække passagerer til sig.

Folketingsvalget var også et valg om Danmarks infrastruktur. Vi skal ikke blindt fortsætte med flere og flere biler på flere og flere veje. Vi skal gå aktivt ind i kampen for en bæredygtig fremtid, mod klimaforandringerne og for et bedre miljø. Vi skal have et Danmark og Europa der trafikmæssigt hænger sammen med mindre bilforstoppelse på vejene. Ja, alt taler for massive investeringer i en langt mere omfattende kollektiv transport, og SF lægger ambitiøse planer frem.