På kant: Er vi virkelig blevet så livsfjendske og forkrøblede i vores mistillid til andre, at det også går ud over børn? Børn der befinder sig i flygtningelejre, hvor en sammenligning med Helvedes forgård ville være et formildende udtryk.

Et flertal af den danske befolkning - 45 pct. ifølge Ritzau - siger nej til, at danske myndigheder skal arbejde aktivt for at hjemtage børn af danske IS-krigere, der opholder sig i flygtningelejre i Mellemøsten.

Dermed følger de den tidligere integrationsminister, Inger Støjbjerg, der sagde, "Vi skal ikke som land hænge på de børn". Andre fulgte trop med argumenter om, at børnene er en sikkerhedsrisiko.

Paradoksalt nok var det dem, der sikkerhedsmæssigt sidder i et elfenbenstårn bevogtet af PET, som med deres holdninger forøger den almindelige ubeskyttede danske borgers sikkerhedsrisiko.

Forholdet er, at det ifølge Politiken drejer sig om otte kvinder og 13 børn. Enhver med den mindste indsigt i radikaliseringsprocesser og sikkerhed, ved, at netop trøstesløse flygtningelejre som Al-Hol er det bedste vækstgrundlag for en ny generation af Islamisk Stat. Børn, der uden håb vokser op under forfærdelige forhold, vil være tidsindstillede bomber. De tyske sikkerhedsmyndigheder har kritiseret den tyske udenrigsminister for langsom sagsbehandling. Tyskland nu ved dom er forpligtet til at hente IS-krigeres familie hjem. Budskabet er klart også til os: Tag nu de børn hjem, så hurtigt det er muligt.

Også fordi vi bør erindre hinanden om Løgstrups ord, "at vi ved vores blotte holdning til hinanden er med til at give verdens dens skikkelse. Vi er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig, og ikke mindst, er vi med til at gøre den truende eller tryg."

Lad os gøre den vid, lys, mangfoldig og tryg for disse børn. Det vil være et stærkt bolværk mod en ny generation af Islamisk Stat, der netop gør verden snæver, mørk og truende. Det ville være et smukt og tiltrængt signal at sende om, at vores "storsind" stadig eksisterer.

Mette Frederiksen har lovet at ville være børnenes statsminister. Jeg går ud fra, at det gælder alle danske børn? Hvis ikke vil det svare til den højrepopulistiske italienske indenrigsminister Matteo Salvini, der kyssede korset på en rosenkrans og sagde: Vi skal sparke immigranterne ud af Italien". Hykleri af værste skuffe!