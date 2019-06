Vi skal have øje for det, der binder os sammen

Ikke et ord om valg. Det er godt det er ovre. For hvad vi har oplevet i valgkampen, er det jeg vil kalde en facebookisering af politikken. Den synes drevet af Like knappen på Facebook: Hvad synes vi godt om lige nu. Er det i et sådant "synes godt om samfund" vi vil leve?

Nej! Derfor skal vi tale om det, der ligger nedenunder den daglige politik. I den daglige politik handler det om at dele sig efter anskuelser, som resulterer i partidannelse og dermed stemmeafgivning. Det er alt sammen godt nok, men vi skal være bevidste om, at den demokratiske indstilling kommer ikke af sig selv; den skal næres af den jordbund, som demokratiet behøver, om det skal trives og vokse. Traditionelt kalder vi det "det folkelige", et menneske- og samfundssyn, koncentreret om sprog, historie og retsopfattelse, der er grundlag for de klassiske folkelige bevægelser, som har været med til at bygge det Danmark vi kender, fx gennem andelsbevægelsen og højskolen.

Grundtvigs begreb om folkelighed bliver til i en tid, hvor det danske samfund gennemgår dramatiske forvandlinger. I disse omvæltninger bruger Grundtvig folkelighedsbegrebet til at argumentere for at udjævne de herskende forskelle, først og fremmest mellem eliten og folket, men også mellem de forskellige klasser. Afgørende er her den vægt, som Grundtvig lægger på modersmålet, hjertesproget. At være dansk og stå vagt om demokratiet er noget der kommer med selvfølgelighed, med sproget man taler, med kærligheden til fædrelandet; men det er også noget, der hver dag skal vælges.

Også i dag står vi i en overgangssituation. Hvis vi vil undgå "synes godt om samfundet" drevet af umiddelbare behov og ønsker, så må vi grave et spadestik dybere. Og så støder vi på Grundloven; den er mere end en juridisk lov. Den er et symbol på det samfund som vi ønsker os. Vi omgiver os med symboler, for de hjælper til med at binde os sammen. Jeg vil nævne tre: Korset i flaget, Kristus i passet og § 4 i grundloven.

Om nogle dage på Valdemars dag kulminerer vores fejring af vort flags 700-års jubilæum, verdens ældste nationale fane. Dannebrog faldt som bekendt ned fra himlen i 1219 i slaget ved Lyndanisse, hvor den danske konge var på korstog. Vort elskede Dannebrog er altså en korstogsfane. Det har vi lykkelig glemt, men kommer vi til at fornærme nogen muslimer, så kommer de i tanker om det og sætter ild til det.

Ved siden af korset i flaget, så har vi Kristus i passet. For ikke længe siden var jeg sammen med nogle tyske akademikere, og vi kom til at tale om de politiske forhold i Europa og kom i den forbindelse ind på den rolle som nationalstaterne spiller. Nogen mener jo, at de skal spille en mindre rolle; vi skal gå ind i den store union og skifte korsfanen ud med de gule stjerner på den blå bund. I den sammenhæng kom vi til at tale om de nationale identitetspapirer, og jeg viste dem vores pas, der jo som bekendt har det stærkeste kristne symbol, som vi kender, nemlig den korsfæstede Kristus, som han er afbilledet på Jellingestenen, trykt på indersiden. De nægtede simpelthen at tro på mig. De troede det var fake. Vil det sige, at i beder jeres muslimske medborgere om at bære den korsfæstede Kristus ved hjertet? Ja, sagde jeg; sådan er vi danskere.

Og så har vi § 4 i Grundloven, der som bekendt lyder: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Denne paragraf har jo for den sidste regerings vedkommende fundet vej ind i regeringsgrundlagets tale om, at Danmark er et kristent land. Det har mødt kritik, og det kommer nok ikke med i det næste regeringsgrundlag. Man har indvendt - og selvfølgelig med rette - at der bor andre mennesker i Danmark, end dem der er kristne, sådan som § 67 (religionsfrihedsparagraffen) jo åbner for. Ja, selvfølgelig. Religionsfriheden står ikke til diskussion, og i takt med at kristne i stigende frad forfølges bliver den endnu vigtigere at holde fast ved, men det tager ikke noget fra § 4, der minder om den historie, vi som land har gennemløber og som stadig præger vor samfundsopbygning. Tag kristendommen ud af Danmark, og Danmark er ikke længere Danmark. Endvidere skal vi huske på, at det er § 4s skyld at vi har en så velkonsolideret folkekirke som vi har. Så holder vi af Folkekirken, så skal vi værne om § 4.

Hold op, hvor var de kloge grundlovsfædrene, da de fastslog, hvordan grundlovsændringer skulle foregå. At det skulle være så svært at ændre denne vores mest basale lov. Siden 1953 har vi fået tusindvis af nye love og regulativer, så vi sommetider synes at det kan være for meget af det gode. Men vi har stadig den gode gamle Grundlov. I mit hjem var den nuværende Grundlovs underskriver Erik Eriksen, som har fået sin statue på Torvet i Ringe, en helt. Min far havde ligget soldat med ham, han tog den mægtige Krustjov, der i FN kunne banke med skoen i bordet, med hjem i kostalden på gården i Brangstrup, og jeg gik i skole med hans sønner. Det var alt sammen tæt på; det var nærdemokrati!

Her er vi måske ved noget centralt ved demokratiets vækstvilkår: Det kræver nærhed. Det var bl.a. baggrunden, da afdøde Finn Slumstrup og jeg tog initiativ til den folkelig bevægelse Oprør fra Udkanten. Når folk oplever afstanden til de bestemmende, når de føler at de bliver talt ned til og hen over og tilmed måske ikke behandlet ligeligt, ja, så er det den folkelige sammenhængskraft der står på spil. Husk: Folkelighed indebærer folke-lighed. Hvis det ikke respekteres, så bliver folk vrede. Og det kan udarte sig i uheldssvangre retninger: Gule veste i Frankrig, Brexiteers i England. Oprør fra Udkanten og i dag Balance Danmark er en dansk folkelig udgave af den opstand mod at blive talt ned til og set hen over. Der er brug for, at der igen bliver sat fokus på det, der binder os sammen som folk.