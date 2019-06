Vi skal ha' skabt tryghed for seniorerne

På kant: Pyyha, så er valget overstået, og det er på flere måder blevet sommer. Efter ugers intense debatter besluttede vælgerne at give Danmark en mere rød og grøn retning, og tak for det. Centrum-venstrefløjen blev stærkere og liberalisterne lammetævet. Det giver håb til mange, især de glemte og klemte på kanten af arbejdsmarkedet og på bunden af samfundet.

Stemmerne er talt op, men opgaven om at række de nedslidte en hjælpende hånd ligger stadig lige foran os. Det skal løses, og helst inden Folketinget allerede til næste år stemmer om yderlig forhøjelse af pensionsalderen.

Til din sidste arbejdsdag skal du medbringe et bundt tørt brænde, brændvæske og tændstikker. Efter fyraften kan du gå direkte til forbrændingen, for du er så gammel og nedslidt, at du når ikke at opleve tilværelsen som pensionist. Helt så galt er det ikke, men det er slemt nok.

Titusinder af lønmodtagere er utrygge og usikre på, om de kommer i klemme i døren på vej ud af arbejdsmarkedet. Efter år med slid på kroppen gennem hårdt fysisk arbejde, eller slid på det mentale overskud gennem en stressende hverdag sidder mange bange tilbage, fanget i en fysisk, økonomisk og arbejdsmæssig musefælde. Tak for indsatsen, du gamle. Velbekomme, men det er bare ikke i orden.

En ny regering og en ny retning for Danmark skal give tryghed og social retfærdighed, også til seniorerne.