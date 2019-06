Vi risikerer at fange de forkerte i jagten på at forudsige forbrydelser

På kant: Der har altid eksisteret en drøm om at finde redskaber, der kunne forhindre kriminalitet. Kriminologen Cesare Lombrosso fremsatte i 1875 en teori om forbrydermennesket. Hans opskrift var, at man skulle holde øje med "stygge" fysiske træk, f.eks. stærke kæber, unormal tandstilling, lav pande, stritører, et lille kranie og kraftig hovedbehåring.

Jeg har lige set mig selv i spejlet, og hvis teorien holdt stik, stod jeg - og formentlig en del andre - til en tur i spjældet.

I dag har man IT-systemer, der ved hjælp af forskellige datakilder kan forudse, hvor der er størst sandsynlighed for kriminelle handlinger. "Predicitive policing' kaldes de. Problemet er, at vi ikke aner, hvilke af vores data der bruges, og hvordan de beregnes og tolkes. Vi får ikke lov til at forklare eller forsvare os.

Hvad nu, hvis din søn eller datter i forbindelse med en opgave om terror har søgt på nettet efter bombeopskrifter, terrorgrupper m.v. - og dette opfanges af en efterretningstjeneste eller politimyndighed?

Aktuelt skal rejsende, der har et ønske om at komme ind i USA, oplyse brugernavne til sociale medier, e-mailadresser og telefonnumre, før de kan få udstedt et visum. Det er resultatet af de nye amerikanske visumregler, som trådte i kraft 1. juni.

Betyder det så, at næste gang familien skal til USA, bliver det uden den unge, der bliver stoppet og må efterlades i lufthavnen, da afkommet står på "No Fly Listen", mistænkt for terroraktiviteter?

Jeg har mødt mange kriminelle i mine 41 år i dansk politi. De fleste har været ligevægtige, rolige, godmodige og hjælpsomme. De ligner faktisk alle os andre. Bortset fra vaneforbrydere og en håndfuld følelseskolde psykopater er der intet som helst grundlag for at tro, at der findes særlige adfærdskarakteristika eller er sjæleligt degenererede individer, der fortæller, hvem der bliver kriminel, og hvor kriminaliteten vil finde sted.

Der findes nærmest ikke eksisterende forskning, der tyder på, at "predictive policing" er specielt effektivt redskab i kriminalitetsbekæmpelsen

I England, der har været blandt de førende i afprøvelsen af de moderne systemer, har politiet i Kent besluttet at stoppe deres brug af "predicitive policing", da det ikke levede op til forventningerne.