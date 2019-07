Eufori kan bedst beskrive stemningen i Iran, da jeg for fire år siden ankom til landet. Få uger forinden var der indgået en aftale om det iranske atomprogram, hvor Iran forpligtede sig til at neddrosle sit atomprogram mod sanktionslempelse. Landene bag atomaftalen havde bevidst undladt at drøfte Irans missilprogram og regionale rolle, da det ville have udelukket atomaftalen. Det blev derfor modtaget positivt, da Irans udenrigsminister Zarif tweetede, at atomaftalen var fundamentet og ikke loftet. Det blev udlagt som iransk villighed til at diskutere de øvrige emner. Men sådan skulle det ikke gå. USA's beslutning om at træde ud af aftalen og lægge et maksimalt pres på Iran, der skal få landet til helt at opgive sit atomprogram og indstille alle sine regionale aktiviteter, satte en stopper for det.

Siden da har sanktionerne haft en væsentlig negativ indvirkning på Irans økonomi. Udenrigshandlen er stort set kollapset, da internationale banker og virksomheder af frygt for de amerikanske sanktioner har trukket sig fra det iranske marked. Det har medført, at millioner af iranere er faldet under fattigdomsgrænsen og situationen betegnes som den værste økonomiske krise i 40 år. Den seneste prognoser fra IMF forudser en recession på minus seks procent i år.

På trods af de økonomiske udfordringer var det indtil for nylig håbet, at Iran ville "forholde sig i ro" uagtet det amerikanske pres. Man håbede, at tiltag, såsom etableringen af INSTEX-mekanismen, der skal sikre Irans import af fødevarer og medicin fra Europa samt "uformel" kinesisk import af iransk olie, kunne medvirke til at holde Iran i ro. Andre troede, at Iran ville bide smerten i sig og afvente en eventuel ændret amerikansk politik.

For to måneder siden besluttede USA at sanktionere al iransk olieeksport med katastrofale følger for Irans økonomi. Iran har nu anlagt en ny tilgang i forhold til atomaftalen. Hvis Iran ikke længere nyder fordelene, vil landet ikke længere opfylde alle sine forpligtelser. Atomaftalen hænger nu i en tynd tråd, efter at Iran blandt andet har overskredet de tilladte grænser på 300 kilos beholdning af lavt beriget uran. Samtidig truer Iran med yderligere tiltag medmindre der igen bliver åbnet for adgangen til olieeksport og finansielle transaktioner.

Der er ingen tvivl om, at sanktionerne er effektive, men vil de opnå den ønskede effekt? Vil Iran komme til forhandlingsbordet for at diskutere sit atomprogram og regionale rolle? Det anses for tvivlsomt. Iran vil ikke genåbne atomaftalen og vil ikke afvikle sit atomprogram. Uden sanktionslempelse vil vi nok snarere se, at Iran vil file på sine forpligtelser for til sidst de facto at træde ud af aftalen og dermed vil verden miste en vigtig ikkespredningsaftale.

Det ser heller ikke godt ud for den regionale stabilitet. Selv om både USA og Iran afviser en væbnet konflikt, så har vi i de seneste uger været faretruende tæt på med en iransk nedskydning af en amerikansk drone og efterfølgende udmelding af amerikanske angrebsplaner. Andre eksempler er de seneste angreb på international søtransport ved Hormuz-strædet samt øget aktivitetsniveau blandt pro-iranske militser og USA's beslutning om at sende yderligere styrker til regionen. Men hvordan kommer vi væk fra afgrunden? Det skal gøres klart for Iran, at de seneste negative tiltag er helt uacceptable. Hvis de fortsætter vil det få konsekvenser og dermed vil Iran blive både økonomisk og politisk isoleret.

Det tog verdenssamfundet mere end ti års forhandlinger at nå til enighed med Iran om atomaftalen. Foran os venter nu endnu et sejt, langt træk for at holde den i live. EU-landene har lanceret INSTEX-mekanismen, der snart ventes at gennemføre sine første transaktioner. De ville kunne lempe sanktionernes humanitære skadevirkninger. I samspil med andre europæiske diplomatiske initiativer kan INSTEX hjælpe med at holde en konstruktiv dialog mellem Iran og verdenssamfundet kørende, så endnu en ødelæggende konflikt i den Persiske Golf ikke bryder ud.