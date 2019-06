Landbrug: Tilsyneladende vil Økologisk Landsforening gerne have, at vi i landbruget kun roser hinanden og for eksempel undlader at fremhæve det nye, der er bedre end det nuværende såvel konventionelle som økologiske landbrug.

Men det er da i høj grad at føre alle bag lyset - og vil føre til, at kampen for at mindske den globale opvarmning unødigt forsinkes. Er det mon det ærinde, Per Kølster er ude i her i avisen 29. maj?

Fakta er nemlig, at med det nye dyrkningssystem Conservation Agriculture kan landmændene blive en særdeles vigtig brik i at få suget en stor mængde CO2 ud af luften og få den lagret stabilt som livgivende humus i jorden.

Det er hverken symbolpolitik eller et tomt løfte, men en faglig kendsgerning.

Derfor roser Per Kølster netop dette dyrkningssystem i sit indlæg. Økologerne vil nemlig gerne, om de også kan praktisere det. Men det har de svært ved, fordi de kun kan bekæmpe ukrudt ved at rode meget i jorden. At rode i jorden gør, at humus nedbrydes, at livet i jorden slås ihjel, at kvælstof udvaskes, at der sker erosion af blandt andet fosfor til vandmiljøet med videre.

Vi mener, at forbrugerne skal have mulighed for at vælge fødevarer, produceret på den mest klimavenlige måde. Derfor støtter vi alle partier, organisationer og bevægelser, der går ind for det. Vi håber, at Økologisk Landsforening snart bliver en af disse og derfor tilslutter sig, at forbrugerne udover det røde Ø-mærke også kan vælge mad med et egentligt klimamærke.

Så må det være op til forbrugerne at vælge, hvad de vil bruge deres penge på og dermed støtte.