Vi hader ikke dem, der kommer hertil - men vi frygter for pengekassen

Jeg har mærket en bølge af fremmedhad skylle hen over Danmark gennem de seneste 20 år, synger den amerikansk-danske countrysangerinde Tamra Rosanes på sit nyeste album. Det er en tidstypisk udtalelse. En søgning på mediedatabasen Infomedia viser, at forekomsten af ordet 'fremmedhad' i artikler er steget med lidt over 18 pct. fra 2000-2019. Heri indgår naturligvis også artikler, der omhandler udlandet, men det giver alligevel en antydning af ordets gennemslagskraft. Også i rapporter, politiske udtalelser mv. fra udlandet er danskerne undertiden blevet beskyldt for at være fremmedhadske, hvilket naturligvis også indgår i denne opregning. Kulminationsåret var 2017, hvor 'fremmedhad' blev nævnt i 1768 artikler.

Flere politikere har for nyligt taget ordet i deres mund. F.eks. skriver SF'eren Kira Marie Peter-Hansen på sin hjemmeside: "Alt for ofte svigter politikerne vores generation, og lige nu er de godt i gang med at efterlade os med en verden, hvor fremmedhadet hersker, uligheden stiger og kloden brænder". Men hvad er fremmedhad egentlig? Eller xenofobi, hvis man vil bruge et finere ord. Det er græsk og betyder frygt for fremmede. Slår man ordet 'fremmedhad' op i Den Danske Ordbog, læser man: "Had rettet mod udlændinge eller folk fra en fremmed kultur". Det er mildt sagt en meget lidt konkret definition. Had er en voldsom følelse, og der er vel egentlig ikke mange ved deres fulde fem, der hader nogen, de ikke kender? Man kan hade et menneske, der virkelig har gjort en fortræd. Men kan man hade en tilfældig tyrker på Nørrebro? Næppe.

Selvfølgelig kan man være skeptisk overfor vedvarende indvandring af mennesker med helt anderledes kulturer og adfærdsmønstre. Og her har Tamra Rosanes tydeligvis ret, hvilket Socialdemokratiets nylige, værdipolitiske højredrejning også vidner om: Danskerne er generelt blevet mere skeptiske overfor indvandring. Men forklaringen er ikke nødvendigvis fremmedhad. Hvorfor skulle vi hade disse folk, som vi slet ikke kender?

Lad os altså for en stund forlade fluffy følelsesargumenter som 'fremmedhad', 'skam', 'intolerance', 'racisme', 'nazisme' osv. og vende os mod en mere rationel forklaring. Jeg vil nemlig argumentere for, at det er den institutionelle opbygning af velfærdssamfundet som en klub med en lang række klubgoder til medlemmerne, der er hovedårsagen til indvandringsskepsis. Her er der ikke tale om en eksklusiv klub for 'de rige' - men en klub, alle danske statsborgere automatisk bliver medlemmer af. Det er en klub, alle via skatten betaler kontingent til efter evne, og som 'automatisk' uddeler klubgoder til alle, der er berettigede dertil. I denne proces sker der en omfordeling af ressourcer fra de rigeste til de fattigste medlemmer i klubben.

I en sådan ganske vellykket form for velfærdssocialisme er målet, at alle borgere vinder, idet alle så at sige forsikres mod alskens 'uheld' som arbejdsløshed, sygdom, og alderdom ved at modtage 'klubgoder' i form af sundhedsydelser og overførselsindkomster. Herudover består klubgoder af f.eks. gratis uddannelse, infrastruktur og sikkerhed. Ligesom det gælder en hvilken som helst klub - f.eks. en fodboldklub - er det ikke sikkert, man selv som medlem modtager ligeså meget, som man bidrager med. En del af klubbens penge går f.eks. til talentpleje eller til at dække de udgifter, det giver at lade mindre velhavende børn få chancen for at blive medlemmer ved at lade dem betale mindre i kontingent.

I klubben er det imidlertid kun de betalende medlemmer, der kan nyde godt af klubbens goder. Klubben bryder sammen, hvis der kommer for mange gratister, der skal 'have af kassen'. Forestil dig, at flere tusinde ikke-betalende medlemmer hver tirsdag kommer til træning i din lokale fodboldklub - og de vil i øvrigt også gerne deltage i klubfesterne med gratis beværtning, deltage i turneringer på klubbens regning, anskaffe sig udstyr på klubbens regning, osv. Det vil medføre et totalt organisatorisk og økonomisk kaos, og de betalende medlemmer vil føle sig som de rene idioter og forstår naturligvis ikke, at ikke-betalende medlemmer kan få status som medlemmer og få en masse klubgoder.

Lad os nu i det lys se på 'Klub Danmark' og indvandring. Det siger sig selv, at når der pludselig kommer en masse mennesker udefra og bliver medlemmer af klubben (velfærdssamfundet) uden at betale kontingent, så bliver der hurtigt et stort økonomisk pres på Klub Danmark. Naturligvis er der nogle af de nytilkomne, som hurtigt finder arbejde og indbetaler kontingent til fælleskassen. En stor del af dem er imidlertid en økonomisk underskudsforretning og vil aldrig - eller kun i mindre omfang - betale til fælleskassen.

Det er sådan set ikke indvandrernes skyld. De følger bare 'klubbens vedtægter'. Og det er som oftest ikke af ond vilje, at nytilkomne ikke betaler til klubkassen. Mange ønsker ikke i udgangspunktet at være 'gratister'. I øvrigt er der store integrationsomkostninger for det enkelte, nye medlem af Klub Danmark. Jeg oplever det selv på universitetet, hvor efterkommere af ikke-vestlige indvandrere generelt har meget sværere ved at klare sig, fordi de halter langt bagud, især i forhold til at tænke videnskabeligt og skrive korrekt dansk. Det er ikke, fordi de er mindre intelligente, men fordi de nærmest intet har fået hjemmefra, de kunne bruge til sådan en karriere. De nyankomne, der kulturelt adskiller sig mest, er derfor ikke overraskende de klart dyreste. Således anslog Finansministeriet i 2018, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere vil koste staten 33 mia. kr. om året frem til år 2100. En væsentlig årsag er, at ikke-vestlige indvandrere er markant mere på offentlig forsørgelse. Selvom de kun udgør otte procent af befolkningen i den erhvervsaktive alder, udgør denne gruppe næsten 14 procent af alle på overførselsindkomst.

Snarere end fremmedhad kan grunden til større indvandringsskepsis være sund, økonomisk fornuft. Det handler ikke om, om folk er røde, gule, sorte, brune eller hvide, men om, at vi i 'Klub Danmark' har en fælleskasse, som vi fylder omkring 1.000 milliarder kr. i om året - en kasse, som der virkelig er run på. Kommer der nye folk til, der fra dag ét har ret til klubgoder uden at have betalt kontingent (skat) - og måske uden nogensinde at kunne betale - ja, så risikerer Klub Danmark hurtigt at bryde sammen. Det tror jeg, de fleste danskere ved. Og deri består hele miseren.