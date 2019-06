Vi er nogle, der ikke abonnerer på din version af verden - er vi så naive?

Sandheder: Det er ikke nemt at blive hørt, hvis man siger sandheden om truslen fra islam, skriver debattøren Per Hovgaard i avisen Danmark 18. juni. Og det mener han så, Rasmus Paludan gør. Fortæller sandheden, og forstår til fulde, der ryger en finke af panden. Det er også svaret til en tidligere ansat hos politiet, han kender. Hovgaard svinger derefter politistaven efter politiforbundets formand Claus Oxfeldt. Og ikke mindst politiassistent Elvir Abaz, der tillader sig at bruge sin ytringsfrihed. Hallo Elvir, hvad har du gang i?!

Og hvad med alle de andre politibetjente? Jeg kender én, der har et lavt handicap i golf. En, der er god til at rafle løgn. Hvad vil du sige til dem om sandheden, Per Hovgaard?

Eller alle os andre bundnaive danskere, du skriver om, der måske ikke er helt enige med dig og dine sandheder. Altså hvis man er medlem af De Radikale, eller Enhedslisten og SF - og ikke at forglemme medierne, som du selv flittigt bruger som debattør. De får én over nakken - de røde - for de koster os skatteborgere penge, gør de. Gælder det ikke for alle partier? Selv til Stram Kurs, der ikke engang blev valgt ind. Og ja, til politibeskyttelse af Rasmus Paludan.

Er du selv så naiv, at du tror, det var De Radikale, der i valgkampen fik muslimerne til at stemme på dem? Eller var det andre årsager? Måske en konstant provokerende koranbrændende Rasmus Paludan? Resultatet var i hvert fald, at Paludan fik sat gang i det demokratiske møllehjul og fik danskere med anden etnisk baggrund til at gå til valgurnerne. Tak for det. Det vil helt sikkert give nye former for "kampvalg", vi ikke kender til i dag. Så måske du alligevel bliver hørt, Per Hovgaard.