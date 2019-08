Vi er nødt til at tro på, at det nytter: Kampen mod dommedagsforstoppelse

Kloden er syg, temperaturen stiger og uret tikker. Så stærkt, at vi ifølge FN's klimapanel kun har ca. ti år til at finde en kur. Man kan imidlertid ikke sige, at vi ikke er blevet advaret. Allerede i 1986 udsendte den tyske sociolog Ulrich Beck bogen 'Risikosamfundet', hvori han pegede på, at miljøproblemerne spiller en afgørende rolle i industrisamfundets forvandling til et risikosamfund. Bogen blev hurtigt en bestseller og var med til at gøre Beck til en af nutidens mest betydningsfulde samfundstænkere. For Beck er risikosamfundet "bagsiden" af det moderne vækst- og overflodssamfund. Risici er de utilsigtede konsekvenser af industrialiseringen og moderniseringen: Global opvarmning, tørke, skybrud, pesticider i drikkevandet, uddøende dyre- og plantearter, multiresistente bakterier, finanskriser, international terrorisme osv.

For Beck er risikosamfundet ikke udtryk for irrationel angst, men derimod for et højst reelt trusselspotentiale. CO2-udslippene i luften respekterer ikke landegrænser. Og pesticiderne i drikkevandet er vi berørte af, uanset om vi befinder os i toppen eller i bunden af samfundet. I risikosamfundet opstår der derfor et nyt fordelingsmønster knyttet til fordelingen af klasseløse risici: "Nøden er hierarkisk, smoggen demokratisk", som Beck siger.

Selvfølgelig kan vi hver især forsøge at minimere vores egne risici, ved f.eks. at spise økologiske fødevarer, der er fri for sprøjtemidler. I den aktuelle miljødebat fokuseres der ofte på den individuelle uansvarlighed. Men for Beck er risikosamfundet, som han i stigende grad også betegner som et verdensrisikosamfund, udtryk for en "organiseret uansvarlighed". Verdensrisikosamfundet er, så at sige, den samlede "cocktaileffekt", som opstår, når globale risici gensidigt forstærker hinanden, og ikke kan føres tilbage til den enkeltes beslutninger. Ifølge Beck er det således den moderne vestlige civilisations "organiserede uansvarlighed", der, paradoksalt nok, truer den moderne vestlige civilisation selv.

Med sit overordnede civilisationskritiske perspektiv leverer Beck et modspil til de individualiserende, moraliserende og identitetspolitiske tendenser i den aktuelle miljødebat. Nogle trækker nazikortet og betegner produktion og forbrug af kød som et "økologisk Holocaust". Andre trækker rygerkortet og slår fortæring af frankfurterpølser i hartkorn med tobaksrygning, der herhjemme hvert år er skyld i knapt 14.000 dødsfald. I miljødebatten skorter det ikke på forenklede og tendentiøse budskaber, der lægger hele ansvaret for klimakrisen på enkeltindividets skuldre. Et så tyngende ansvar kan selvsagt ingen bære. Vi har alle sammen en masse gode forsætter om at træffe de miljørigtige valg, men næppe nogen af os formår at leve op til alle. Det viser netop, hvor vanskeligt det er at leve i et verdensrisikosamfund, hvor risici er "normalforbrugets blinde passagerer". Den mest effektive beskyttelse ville, som Beck lakonisk bemærker, være at holde op med at spise, drikke eller trække vejret.

Pointen er ikke, at individuelle adfærdsændringer ikke spiller en vigtig rolle. Selvfølgelig gør de det. Men hvis miljødebatten udelukkende kommer til at handle om identitetspolitisk mudderkastning, hvor bestemte samfundsgrupper - eksempelvis mænd over 55 - udskammes som miljøets værste fjender, og hvor vi slår hinanden oven i hovedet med, at vi ikke altid gør det rigtige, risikerer vi at flytte fokus fra det helt afgørende økonomiske, politiske og institutionelle niveau.

Beck peger på, at eftersom problemerne overskrider landegrænser, må løsningerne også gøre det. Det nytter ikke noget, at vi forpupper os i nationalstatslig selvtilstrækkelighed. Selv om vi havde verdens bedste miljølovgivning, er den ikke meget bevendt, hvis de lande, der omgiver os, har en ringere. For Beck er EU et afgørende led i opbygningen af en "institutionel kosmopolitisme", der handler om at etablere overnationale styringsformer, der er i stand til at håndtere nutidens udfordringer: Globale klimaforandringer, finanskriser, migrationspres, klimaflygtninge, international terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet m.v. Beck betoner, at de globale udfordringer ikke kun skaber bekymring, men også binder os sammen på nye måder i forsøget på at afværge dem. De globale udfordringer skaber grobund for nye grænseoverskridende fællesskaber.

Massemedierne spiller en central rolle i forbindelse med, hvad der bæres frem på den globale klimadagsorden. Et oplagt eksempel er den unge svenske klimaforkæmper, Greta Thunberg, der på kort tid er blevet et veritabelt medieikon, der har inspireret ikke mindst unge til at tage sagen i egen hånd og strejke for klimaet. Verdensrisikosamfundet har således ikke kursen sat lukt mod afgrunden, men rummer tværtimod håb og forandringsmuligheder, der ikke kun kommer oppefra, men også nedefra i form af det globale civilsamfund.

Med disse tanker går Beck imod de dommedagsprofetier, der præger dele af miljødebatten, hvor der bevidst spilles på frygt og klimaangst ud fra en forestilling om, at jo mere dramatisk man maler billedet op, i desto højere grad vil folk blive bevidste om situationens alvor. Som påpeget af den norske psykolog og adfærdsøkonom, Per Espen Stoknes, virker dommedagsprofetier ofte stik imod hensigten, idet vi, efter at den første frygt har lagt sig, i stigende grad bliver resistente overfor budskabet. Vi kan ikke rumme det, og kommer derfor, som Stoknes siger, til at lide af dommedagsforstoppelse og apokalypsetræthed. Modsat skaber positive og realistiske budskaber om, at det er muligt at gøre en forskel, håb og engagement.

Netop håbet om og troen på muligheden af at dreje udviklingen i en bedre retning var den afgørende drivkraft i Becks tænkning helt frem til hans pludselige død nytårsdag 2015. Tilbage står hans teori om verdensrisikosamfundet som et monument over en af de nutidige samfundstænkere, der mest skarpsindigt og vedholdende gjorde opmærksom på situationens alvor, også dengang det var langt mere kontroversielt end i dag.