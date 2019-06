Vi er nødt til at snakke om, at vi er alt for mange mennesker på kloden

Hedt: Klimadebatten har været et stort emne i valgkampen. Politikerne står i kø for at overbyde hinanden i reduktion af CO2-udledninger

Men ingen tør tage debatten om, hvor mange mennesker, som skal frembringe CO2. I 1996 samledes et panel af verden førende biologer for at beregne, hvor mange mennesker, som kunne leve bæredygtigt på vores planet. De kom frem til, at der kan leve maksimalt tre milliarder mennesker på kloden, hvis der også skal være plads til andre arter. Og kun hvis alle tre milliarder opførte sig miljørigtigt. I dag er vi på vej til ni milliarder, om yderligere 25 år er vi 18 milliarder og 25 år mere 36 milliarder. Måske var det slet ikke så tosset at begynde at tale om disse fakta.

Nogle mennesker har en teknisk løsning på problemet, men i den tid, bilindustrien har brugt på at få biler til at bruge en tredjedel mindre brændstof, er der kommet tre gange så mange biler.

Vi har i Danmark et fantastisk affaldshåndteringssystem med forbrændingsteknologi til at genindvinde plastikaffald til strøm og varme. Det har de ikke i Asien. De kan kun komme af med deres plastikaffald, hvis nogen samler det sammen og genbruger det.

Vi sorterer vores plastik fra forbrændingsaffald med love, regler og afgiftsfinansieret indsamling - og sender det til Asien. Det er kun i Asien, at de vil bruge den kvalitet, som kan opnås ved genbrugsplast. Og da vi har så meget dårlig kvalitet plastik, som skal afsættes et eller andet sted, så betaler vi fragten til Asien samtidig med at modtageren bliver betalt for at genbruge det.

Derfor er genbrugsprisen for plastik i Asien negativ, og det betyder, at ingen har råd til at indsamle det og betale for at få det genbrugt. Årsagen til, at verdenshavene bliver fyldt med plastik fra Asien, er vores samvittighed. Vi vil være de gode, de miljøbevidste og dem med de høje mål for genbrug, så vi ødelægger ulandenes mulighed for at genbruge deres eget affald. Det er ikke af ond vilje, plastikken havner i havene - det er af økonomiske årsager, og det er os, som ødelægger økonomien.

Uanset hvordan miljø- og klimaproblemer skal løses, så er det nok ikke så tosset, hvis vi også overvejede hvor mange mennesker der egentlig kan bebo vores klode. Gode intentioner eller ej.