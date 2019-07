Vestjyder bag sommerdrink med snaps i: 'Det er ikke den nye Aperol'

Anders Juhl Hansen og Henrik Agger har etableret sig med virksomheden Lowlands Denmark i Stauning. Her produceres der snaps og akvavit, og det vestjyske makkerpar giver gerne et bud på en god sommerdrink.

Bladskud fra røn, ovnbagte paradisæbler, smørristet rugbrød og brændte appelsiner. Det er et skønsomt udvalg af ingredienser, der giver smag til Burning Orange; en snaps, der er udviklet og produceret hos virksomheden Lowlands Denmark i Stauning.

Snaps er ikke just en klassiker i cocktailbaren, men duoen bag det vestjyske iværksætteri, Anders Juhl Hansen og Henrik Agger, kommer gerne med et bud på en god og velsmagende sommerdrink:

- Vi er gået efter at lave en relativ enkel, sommerlig drik, som folk teoretisk kan reproducere. Man er ikke nødt til at gå ud at købe det halve af Inco for at lave den, siger Henrik Agger.

Altså er det ikke nødvendigt at bakke Brenderup-traileren til hos en fødevaregrossist for at kunne give sig i kast med at mixe den drink, der har fået navnet Applesnap.