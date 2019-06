Verdensmålene ind i skolen? Jo tak - men vi trænger mest af alt til lidt fred

På kant: Afskaf fattigdom! God idé. Stop sult! Ja, naturligvis. Sundhed og trivsel! Lyder fint. Kvalitetsuddannelse! Selvfølgelig da. Ligestilling mellem kønnene!"Kan nogen være imod?

Og sådan kunne jeg blive ved, men der er desværre ikke plads til at nævne alle de gode intentioner, der kommer til udtryk i FN's såkaldte verdensmål. Der er i alt 17 mål. Jeg nøjes her med de første fem.

Verdensmålene var det officielle omdrejningspunktet på årets Folkemøde på Bornholm. Målene fremgik af plakater overalt og man hørte da også hyppigt referencer til dem fra diverse teltdebatter, når man bevægede sig gennem menneskemasserne. På linje med de gængse talemåder om "kompetencer i fremtidens videnssamfund". Jeg føler mig dog ikke helt overbevist om, at de mange besøgende blev helt bevidste om årets indsatsområde. Måske er 17 mål for mange? Måske skulle man nøjes med ti? Eller bare tre?

Verdensmålene kan snart blive blodig alvor i både folkeskolen og gymnasiet. Jeg er bange for, at en ny socialdemokratisk undervisningsminister - hvad enten det måtte blive Pernille Rosenkrantz-Theil, Annette Lind eller Trine Bramsen - godt kunne finde på at gøre et særligt nummer ud af verdensmålene. Der findes allerede skoler og gymnasier, der bryster sig af at være "verdensmålsskole" og verdensmålsgymnasium". Målene er - som sagt - indiskutabelt fine. Men de bør ikke gennemsyre eller erstatte fagligheden. Det ville være fatalt. Lad nu skolerne og gymnasierne få lidt fred og ro. Det trænger de til.