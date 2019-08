Venstres bagland krummer tæer over partitop: Hold magtkamp bag lukkede døre

Lokale formænd for Venstre kritiserer, at partiets nestor Claus Hjort Frederiksen åbent sår tvivl om den officielle melding fra sommergruppemødet på Facebook. De kræver en forklaring og håber på ro frem til landsmødet i november.

De interne stridigheder i Venstres top skal holdes internt. Sådan lyder det enstemmigt fra de Venstre-foreningsformænd, Avisen Danmark har talt med. Af samme grund kritiserer flere af dem Claus Hjort Frederiksen for hans melding om, at det dobbelte formandskab i Venstre er droppet, og kun Lars Løkke Rasmussen bestemmer som formand.

- Lars Løkke er formand, Kristian Jensen næstformand, og gruppen vælger en formand. Tingene foregår i det forum. Claus Hjort skal ikke lufte det offentligt - og det burde han vide. Mange synes, at det er træls at, at man bruger pressen som løftestang for at få ting igennem, siger Hans Chr. Tylvad, formand for Venstre i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I Thy ærgrer kredsformand Kenneth Bjerregaard sig over, at partitoppen ikke arbejder med fremgangen fra folketingsvalget, men i stedet forstærker fraktionerne. Kristian Jensen gik i Berlingske imod Lars Løkkes linje om et samarbejde over midten, men vendte på en tallerken ved pressemødet på sommergruppemødet - og netop dér skulle balladen ifølge Kenneth Bjerregaard være stoppet.

- Man skal holde fast i, hvad der blev sagt. Claus Hjort Frederiksen skulle have taget den på sommergruppemødet, hvis det var. Han er jo the grand old man i partiet, men han må også være for professionel til at køre den her slags. Diskussionen om formandsskabet skal vi tage på landsmødet. Ikke i medierne, mener Kenneth Bjerregaard.