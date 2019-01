Venstre vil ikke forholde sig til indhold i brev

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har ikke ønsket at svare på, hvad han tænker om indholdet i det brev, Venstres gruppeformænd i regionerne har sendt til ham. Venstres sundhedsordfører Jane Heitman har ligeledes ikke ønsket at stille op til interview, men har sendt en skirftlig kommentar, der dog ikke forholder sig til indholdet i Venstre-kollegaernes brev.

- Jeg synes, at det er rigtig positivt, at vi har en god dialog om sundhedsvæsenet og det arbejde, som regionerne udfører. Der er ingen tvivl om, at vi står over for nogle markante udfordringer med bl.a store regionale forskelle mellem behandlinger og udredning i regionerne og et stigende antal patienter med kroniske sygdomme, som har brug for kontroller og behandling tæt på, hos de praktiserende læger. Samtidig er der i et moderne sundhedsvæsen brug for specialiseret behandling af høj kvalitet. Det skal vi geare sundhedsvæsenet til, og derfor er der brug for en sundhedsreform, som rykker sundhedsvæsenet tættere på borgerne og i højere grad sikrer, at ingen falder mellem to stole. Og alle input er vigtige, skriver Jane Heitman.