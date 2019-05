Venstre sejrede og træder frem i valgkampen med oprejst pande

Og så trådte det i baggrunden, at Venstre vandt en knusende sejr på en grum baggrund - at alle dem, som statsministerpartiet omgiver sig, med smed vælgere, som fik de penge for det. Med Dansk Folkeparti klart i front med tre afgivne mandater, med det stolte, gamle Konservative Folkeparti, som dog reddede sit ene mandat hjem, og med Liberal Alliance, der kiksede i Europa igen og heller ikke denne gang opnåede valg.

Det gav lige nøjagtig det boost, som partiet og statsminister Lars Løkke Rasmussen havde håbet på, da han placerede folketingsvalget sådan, at EP-valget ville fungere som et nationalt midtvejsvalg.

Da det endelige resultat på 23,8 procent af stemmerne og fire mandater som det eneste parti kom på skærmen, flækkede matheden i rådgiveransigtet fuldstændigt over i et berusende smil fra øre og til øre og en fadøl hævet til langt over skulderhøjde, mens venstrefolkene i salen blev transformeret til en lykkelig enhed af fællesskab som en massiv flok fodboldfans, der lige havde vundet en pokalfinale og i det øjeblik gav pokker i, at det altafgørende mesterskab stadig var langt væk.

En af Venstre-ministrenes nærmest rådgiver kunne heller ikke på det tidspunkt få øje på den store energiudladning, men talte mat om, at selv om en fremgang på ét mandat ikke ville give nogen videre effekt internt i Venstre, kunne det måske give lidt i vælgerhavet blandt dem, som bare gerne vil være med på et vinderhold, selv om vinderen omgiver sig med tabere.

For det lignede grangiveligt, at den trædesten i valgkampen til noget større, som Løkke havde planlagt, at EP-valget skulle være, i stedet var blevet forvandlet til en planke over et vandløb, som man træder ud på og lettet konstaterer lige nøjagtig kan bære ens vægt.

Der var et læskende håb

Boostet blev en forstærket udgave af det læskende håb, som pludselig indfandt sig i brede dele af Venstre en uge før valgudskrivelsen, hvor Løkke efter deres mening tørrede gulv med Mette Frederiksen i en debatduel på DR. Hvor den socialdemokratiske leder havde mere end almindeligt svært ved at klare sig i et verbalt slagsmål om pension. Hvor Venstre-folk messede for sig selv, at måske - måske - kunne det faktisk lade sig gøre at vinde et folketingsvalg i forsommeren 2019.

Den effekt fortog sig dog hurtigt, da tiden efterfølgende blot bragte meningsmåling på meningsmåling, der bankede det store Venstre-V dybere og dybere ned i mudderet.

Hvor længe effekten af en klingende klar midtvejsvalgsejr varer, vil de kommende dage vise - om de andre borgerlige parties klare taberprofil kommer til at snige tilbage ind over statsminsterpartiet, så det koncentrerede boost viser sig at være lige så koncentreret og kortvarigt som sidst.