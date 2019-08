Venstre i et væld af følelser: Den lørdag var der to slutninger og en begyndelse

Der var to slutninger og en begyndelse, da Venstre lørdag formiddag blev befriet for sit formandskab. Næstformand Kristian Jensens var offentlig og følelsesladet. Formand Lars Løkke Rasmussens foregik via bagdøren. Nuværende politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensens var statsmandsagtig.

Det kække forsvandt fra kropssproget og blev knuget, gråden kom op, og det blev et af de øjeblikke, som kun de hårdeste kynikere ikke bliver påvirket af. Man fik lyst til at give manden et kram.

Nu skulle hele Danmark have at vide, at Kristian Jensen trak sig som næstformand.

Tyve skridt før journalisterne stoppede han op for at tage et billede med sin telefon og gav et nærmest kækt indtryk i sit velsiddende, marineblå jakkesæt, de sorte sko og det raske tråd.

Venstres næstformand var skarp at se på, da han strøg over parkeringspladsen mod koblet af journalister for at give den kommentar, han havde varslet i flere dage op til det, der rent faktisk gik hen og blev "Braget i Brejning".

Kristian Jensen kom ud fra Venstres hovedbestyrelsesmøde klokken tyve minutter i tolv. Da havde mødet kun varet en fjerdedel af den tid, der var sat af til det. Men efter et indledende og nærmest uendeligt forretningsudvalgsmøde, der dybest set havde varet fra den foregående eftermiddag, stod det klart, at baglandet havde vundet kampen om magten over partiet.

Hvor Kristian Jensen tog den med alle sine følelser væltende ud blikket, stemmefaldet og kropssproget, tog Løkke den på farten med Twitter som filter mellem ham og det Danmark, han havde været chef for og aldrig skal være chef for mere.

Nu forhenværende formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, valgte at sige farvel via twitter. Foto: Mads Claus Rasmussen

Her stod han med den telefon, han kort tid inden havde brugt til at forevige øjeblikket trykket hårdt mod sit øre, mens tårerne trillede ned over de korte stubbe på kinderne.

Efter øjeblikket, der påvirkede alle, gik Kristian Jensen tilbage mod hotellet. Ind i baren, hvor forhæng blev trukket for, så scenen skiftede fra hyperoffentlig til så privat, som den kunne blive på et hotel i Jylland fyldt med pressefolk, venstremænd og -kvinder og almindelige gæster, der sjoskede rundt i badekåber og tøfler.

Det var den personlige historie om en drøm, der aldrig blev til noget. Formandsposten og dermed potentialet for at blive statsminister i Danmark var forsvundet langt uden for rækkevidde.

Med en udstråling som en statsminister, der taler om krigstab, stod Jakob Ellemann-Jensen rank og helt blottet for det sædvanlige skæve smil og lyst til at være den sjove fyr i flokken. Han svarede på meget, men ikke på om han er kandidat til den ledige formandspost. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og i mellemtiden viste han sig kun, når der var pauser i møderne, og han gik ud på en balkon for at ryge, nogle gange med et glas rødvin i hånden.

Meldingen

"Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år."

Det var Løkkes farvel. Et farvel-tweet.

Underkendt, som han var, af det han tidligere på ugen havde kaldt "et hjørne af baglandet".

Overløbet af det bagland, der ikke ville finde sig i at blive behandlet som en lydig kampagneorganisation, men holdt fast i at den er en kulturbærende bevægelse, som ingen formand kan påberåbe sig ejerskab over, hvis han f.eks. vil flirte med Socialdemokrater, lukke regioner eller drive deres næstformand rundt i manegen.