Venstre-bagland: Lose ville være en fremragende næstformand

Rygterne svirrer om formandskabet i Venstre. Skal der ske en udskiftning? Og hvem skal i så fald tage over? Her bliver Stephanie Lose nævnt med jævne mellemrum og flere fra Venstres bagland mener da også, at regionsrådsformanden vil gøre sig glimrende som partiets næstformand.

Den syddanske regionrådsformands gjorde sig også bemærket under sidste uges forretningsudvalgsmøde i partiet, hvor hun ifølge BT kritiserede formandsopgøret og argumenterede for, at Lars Løkke Rasmussen burde gå af som formand. Hun smed dermed ekstra brænde på det bål, som partiledelsen ellers har ønsket at få slukket, og denne markering har gjort hende til en interessant formandskandidat i manges øjne.

Et hypotetisk spørgsmål, hvis relevans bliver større og større disse dage. To Venstre-folk fra Roskilde skrev i en kronik i Jyllands-Posten, at de krævede Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens afgang, og i samme ombæring pegede de på Jakob Ellemann-Jensen og Stephanie Lose som henholdsvis ny formand og næstformand.

Baglandet om Lose

Avisen Danmark har spurgt forskellige Venstre-folk i det syd- og sønderjyske, hvordan de forestiller sig, at Stephanie Lose vil klare sig som næstformand for partiet. Heriblandt Ventres borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen.

- Det, er jeg sikker på, er en post, hun ville være utroligt kompetent til. Såfremt hun er interesseret. Men vi har et formandskab lige nu, og for at hun overhovedet kan komme på tale som næstformand, kræver det, at partiet overhovedet vil have en ny ledelse, og dét må vi jo se på landsmødet, siger borgmesteren.

Flere i Venstres bagland udtrykker en stor tilfredshed med Stephanie Loses arbejde som regionsrådsformand i Region Syddanmark, og ser hende som et godt bud på en ny næstformand.

- Jeg synes, at hun er en dygtig politiker og har kompetencerne til at blive næstformand. Det vil dog være utraditionelt at vælge en næstformand udenfor Christiansborg. Vi har heldigvis mange gode kandidater til posten, fortæller formand for Venstres bestyrelse i Esbjerg Kommune, Jan Lagoni Jacobsen.

Selvom partiet historisk set har haft en partiledelse, hvor medlemmer ikke sad i Folketinget, så mener Peter Thysen fra Venstre i Tønder, at det vil være for vanskeligt at besidde begge poster:

- Hun fungerer godt som regionsrådsformand og hun ville ikke kunne bestride begge poster. En ting er at være regionsrådsformand og en anden ting er at være næstformand i Venstre. Men hun kunne da være et godt bud, hvis det kom dertil, siger han.

Udover regionrådsformand i Region Syddanmark er Stephanie Lose også formand i Danske Regioner.