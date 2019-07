Velfærdsstatens fortalere er den største trussel imod den

Debat: Gunnar Lind Haase Svendsens kronik 28. juli er fremragende - og tak for, at han gør op med venstrefløjens bevidstløse råben fremmedhad og islamofobi, så snart nogen forsøger at oplyse om indvandringens konsekvenser.

Det paradoksale er, at de, der varmest taler for velfærdsstatens bevarelse eller endog fortsatte udbygning, også udgør den største trussel mod den - det ville være komisk, hvis ikke det var så tragisk, at det kan de åbenbart ikke selv se.

Hvis ikke den muslimske andel af befolkningen bevares på nogenlunde det niveau, den er på nu, eller, hvis ikke denne befolkningsgruppe inden for en meget overskuelig årrække hæver sin deltagelse på arbejdsmarkedet (erhvervsfrekvensen) til samme niveau om den etniske danske befolkning, vil velfærdsstaten lige så stille kollapse under sin egen vægt. Det vil simpelthen ikke være muligt at vedblive at finansiere det universelle velfærdssamfund, som vi kender det i Danmark og det øvrige Norden over skatterne.

Der er også den mulighed, inden det kommer så vidt, at vælgerbefolkningen og skatteydere i protest mod at skulle finansiere en så stor befolkningsgruppes passive underhold i større målestok begynder at stemme på partier til højre i det politiske spektrum, som anbefaler et forsikringsmodel-lignende samfund, hvor man kun kan modtage ydelser, hvis man forinden har betalt til det: en optjeningsmodel. Desuden tager mange indvandrere notorisk afstand til de grundlæggende frihedsrettigheder og normer i det danske samfund - hvorfor skulle den etnisk danske befolkning vedblive at betale skat for at understøtte denne befolkningsgruppe? Kan venstrefløjens repræsentanter give et troværdigt svar på dette?

Den i historisk og global sammenhæng enestående danske samfundsmodel, som er kendetegnet ved, at fællesskabet betaler til den, der ikke kan klare sig selv, vil i en ikke så fjern fremtid kunne være - fortid.