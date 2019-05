Velfærden er udfordret: Så mange flere gamle kommer der i din kommune

Valgkamp: "Ældrebyrden" er et fortærsket udtryk, der er på vej til at gå i opfyldelse.

Udviklingen i antallet af ældre og gamle borgere landet over står ikke til at stoppe, lige som omfanget af helt små børn er stigende efter nogle år med små årgange. Over 80.000 flere borgere på 80 år eller derover samt over 50.000 flere 0-5-årige frem mod 2025.

Fælles for grupperne er, at de er storforbrugere af offentlige ydelser, samtidig med at der - af naturlige årsager - kommer meget få skattekroner den anden vej. Fælles for dem er også, at de kan skræmme livet af mange af de kommunalpolitikere, der skal finde pengene til mere omsorg, pleje og nær behandling af dem i de allerede trange økonomiaftaler, de hvert år indgår med regeringen.

Derfor er det en politisk udfordring, der er højaktuel i den igangværende valgkamp.

Det bekræftede resultatet af en undersøgelse blandt 35 jysk-fynske borgmestre, som Avisen Danmark beskrev onsdag. Her var ønsket om at sikre kommunerne økonomisk til at kunne følge med den demografiske udvikling det mest presserende - næst efter ønsket om en udligningsreform.

Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus og formand for Kommunernes Landsforening (KL), glæder sig over, at befolkningen bliver ældre, og at der fødes flere børn, fordi det er et udtryk for, at velfærdssystemet fungerer. Men:

"Det betyder så også, at hvis kommunerne i fremtiden skal kunne levere pleje og omsorg i samme kvalitet til vores ældre og børn, kræver det, at de kommunale budgetter løftes. Vi har brug for langsigtede, ansvarlige løsninger. Christiansborgs politikere er nødt til at foretage de nødvendige økonomiske og politiske beslutninger," skriver han i et skriftligt svar til Avisen Danmark.

Han slår fast, at det gælder, uanset hvem der vinder valget.

"Det bliver den væsentligste dagsorden, vi kommer til at drøfte med regeringen og Folketinget."