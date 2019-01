Ve og vel: Ulighed og stilstand i ældres helbred

De seneste otte år har ikke medført generel helbredsfremgang for danskere over 65 år. Det viser Sundhedsstyrelsens kortlægning af ældres ve og vel.

Stagnation: Trods mange forebyggende bestræbelser og fokus på rehabilitering de senere år, er den ældre befolkningsgruppes helbred ikke forbedret siden 2010. Det viser ny undersøgelsesrapport, som Sundhedsstyrelsen offentliggør søndag.

Desuden påpeger rapporten - der bygger på to spørgeskemaundersøgelser med deltagelse af over 81.000 personer over 65 år - at sundhedstilstanden indeholder et klart element af ulighed: Ældre med en mellemlang eller længevarende uddannelse fungerer helbredsmæssigt bedre end ældre, der sluttede uddannelsen i grundskolen. Dertil kommer, at ældre med helbredsproblemer oplever ensomhed i markant større grad end raske ældre.

Undersøgelsens resultatet kommer bag på Niels Sandø, chef i Sundhedsstyrelsens forebyggelsesenhed. Det er ham, der har udfærdiget rapporten sammen med Mads Biering la Cour, der er chef i Sundhedsstyrelsen ældre- og demensenhed.

- Vi havde forventet en forbedring af de ældres helbredstilstand i den periode fra 2010 til 2017, som undersøgelsen omfatter, både hvad angår deres fysiske funktionsdygtighed og deres mentale velbefindende. Folk lever længere, og så er det nærliggende at antage, at det hænger sammen med, at de bliver raskere. Men det viser sig altså ikke at være tilfældet, siger Niels Sandø til avisen Danmark.