Ve den, der siger et kritisk ord om Greta Thunberg

På kant: Må man skrive, at en ung svensker har en slående lighed med en ung tysker, der senere i livet bliver en feteret stjernejournalist og - på gådefuld vis - ender som berygtet terrorist?

Det må man selvfølgelig gerne - vi har jo ytringsfrihed - men man være forberedt på reaktionen.

Da jeg i al sin korthed skrev på min egen væg på Facebook, at Greta Thunberg har en slående lighed med den unge Ulrike Meinhof, udløste det en mindre shitstorm. Hvad bildte jeg mig ind? At antyde, at den unge klimaaktivist var en slags moderne terrorist?

Jeg forstår egentlig godt reaktionen. Navnet Ulrike Meinhof vækker hos de fleste associationer til terrorisme. Ved at nævne Thunberg i sammen med Meinhof gjorde jeg vel den unge svensker til potentiel terrorist? Guilt by association.

Måske skulle jeg have udtrykt mig fyldigere og tydeligere, men jeg skrev jo, at Thunberg har en slående lighed med den UNGE Meinhof. Både den ældre og den unge Meinhof, som ikke var terrorist, har jeg beskæftiget mig indgående med. Jeg har også interviewet hendes datter Bettina Röhl. Ligheden mellem den unge tysker og den unge svensker er faktisk slående: Den radikale idealisme, der ikke levner plads til tvivl. Alvoren. Den manglende humor.

Via de glødende tråde på min facebook-væg blev jeg imidlertid bevidst om noget andet: At det ikke så meget er den unge Greta Thunberg, der tricker mig, som den hæmningsløse dyrkelse af hende. Som var hun vor tids svar på Jeanne d'Arc. Ve den, der siger et kritisk ord om hende!