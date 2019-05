I dag stemmer danskerne til Europa-Parlamentet. Eller rettere sagt: Nogle gør. Det er det hemmelige valg i valgkampen. Risikoen for en lav stemmeprocent er overhængende, hvilket er til Dansk Folkepartis ulempe. Partiets forventede nederlag i aften risikerer dog kun at blive et blidt kærtegn på kinden sammenlignet med den vælgerlussing, der truer om 10 dage.

Så er det i dag, du skal ned at stemme. Til Europa-Parlamentet vel at mærke. Folketingsvalget er først om 10 dage. Måske havde du glemt det, og det kan jeg egentlig godt forstå.

Kandidaterne til Europa-Parlamentet har haft mere end svært ved at trænge igennem i en valgkamp, der nærmest kun har handlet om folketingsvalget.

Det giver lidt sig selv. De nære indenrigspolitiske emner er bare lettere at forholde sig til - både for vælgere og presse.

Tag bare grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Skal den være der? Det afgør Folketinget reelt. Det kan man som vælger tage og føle på og stemme efter. Bevogtningen af EU's ydre grænse derimod, det er langt mere komplekst.

Beslutningsprocesserne i EU er meget mere indviklede, det foregår langt væk, og de danske parlamentsmedlemmer er kun en dråbe i havet. Vi har 13 ud af samlet 751 mandater. Det kan give vælgerne en følelse af, at deres stemme ikke gør en forskel.

Den logiske konsekvens ligger derfor også lige for. Folk stemmer ikke. Og slet ikke, hvis valget har været fraværende i medierne, hvilket er tilfældet i denne valgkamp. Stemmeprocenten kan med andre ord risikere at blive meget lav.

Og det siger ikke så lidt, for danskerne er i forvejen ikke vilde med at stemme til Europa-Parlamentet. Kun 56 procent gjorde deres borgerpligt ved sidste valg. Til sammenligning var stemmeprocenten ved det seneste folketingsvalg på knap 86 procent.

Ender det med, at danskerne bruger søndagen på sofaen i stedet for at stemme, kan det blive et problem for Dansk Folkeparti. Vælgerundersøgelser viser nemlig, at andelen af sofavælgere er højere blandt folk med en kort eller ingen uddannelse, hvilket er tilfældet for mange af DF's vælgere. Frustrationen i DF's ledelse over mediernes manglende dækning af EU-stoffet er derfor også udtalt.

Og en ulykke kommer sjældent alene. DF står i forvejen i en vælgerkrise af historiske dimensioner og læg dertil skandalerne om Meld og Feld, internt ævl og kævl og problemerne med at finde en ny spidskandidat efter Morten Messerschmidt.

Valgnederlaget i dag er derfor uundgåeligt. Det er alene et spørgsmål om, hvor stort det bliver. Ved valget for fem år siden fik Dansk Folkeparti fire ud af 13 mandater og blev langt det største danske parti med over 26 procent af stemmerne. Det var en perfekt storm, hvor alt gik op i en højere enhed. En overpræstation hvorefter det reelt kun kunne gå ned ad bakke.

Men hvor slemt bliver det så? Det er spørgsmålet, og det kan få stor betydning for Kristian Thulesen Dahl og det kommende folketingsvalg.

Der findes stadig folk i DF, der drømmer om et valgresultat på omkring de 17 procent. Og på papiret kan man da også godt argumentere for det.

Er man skeptisk over for EU, og vil man ikke stemme på et parti på den yderste venstrefløj, så er der reelt kun Dansk Folkeparti tilbage, da hverken Nye Borgerlige eller Stram Kurs er opstillingsberettiget til parlamentsvalget. Opnår DF de omkring 17 procent, vil det blive udlagt som et hæderligt valg, og Kristian Thulesen Dahl vil få et rygstød frem mod folketingsvalget om 10 dage.

Men drømmerne er et mindretal i DF. Den største gruppe er de moderat optimistiske. De håber på et resultat omkring de 14-15 procent. Det vil være et klart nederlag, og det vil præge avisforsiderne i morgen, men det vil ikke kaste Dansk Folkeparti ud i en negativ spiral.

Pessimisterne er der dog også nogle af. De frygter, at den generelle vælgerkrise kombineret med en lav stemmeprocent kan give DF et valg tæt på de 10 procent. Sker det, er det en katastrofe. Et så ringe resultat vil forstærke den malstrøm, Dansk Folkeparti allerede er fanget i, og Kristian Thulesen Dahl kommer ikke til at lave andet de kommende dage end at give interviews om, hvor ringe det går, og hvad hans ansvar er for elendigheden. Det vil få en selvforstærkende kraft og gøre et dårligt folketingsvalg endnu dårligere.

Neglene er med andre ord bidt helt ned på ledelseskontorerne i Dansk Folkeparti. DF har meget på spil i dag.