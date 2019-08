Vagt blev sendt ud af retslokale efter klage fra Paludan: Nu vil Enhedslisten have forklaring fra minister

Kort før et retsmøde ved Retten i Sønderborg klagede Stram Kurs-partileder og forsvarsadvokat Rasmus Paludan over, at der sad en retsbetjent med "muslimsk udseende" i retslokalet. Minutter før retsmødet sendte dommeren vagten ud, fordi der ikke var behov for, han sad i retten. Var der en sammenhæng? Spørger Enhedslisten, der kræver svar fra justitsministeren.

Nu vil Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, vide, om der var en årsagssammenhæng mellem Rasmus Paludans klage til administrationschef Henning Nørager Larsen og beslutningen om at sende retsbetjenten uden for døren, skriver JydskeVestkysten. Langt de fleste retsmøder foregår helt uden deltagelse af retsbetjente.

Tirsdag arbejdede den islamfjendske partileder Rasmus Paludan, Stram Kurs, som forsvarsadvokat for en sønderjysk mand i en sag om racistiske ytringer på Facebook. Men kort før retsmødet gik i gang krævede Rasmus Paludan en retsbetjent sendt ud af retslokalet. Retsbetjenten - eller vagten - var sorthåret og med et sort fuldskæg.

Desuden ønskes oplyst, om danske domstole fremover vil efterkomme krav fra en part i en retssag om at få fjernet en retsbetjent fra et retslokale med den begrundelse, at vedkommende er "muslimsk udseende" og har "sort hår og et stort sort fuldskæg".

Paludan: Sagen er løst

"Ministeren bedes indhente en udtalelse fra Domstolsstyrelsen om, hvorvidt der er en årsagssammenhæng mellem advokatens klage til administrationschefen og retsformandens besked til retsbetjenten om at forlade retslokalet. Desuden ønskes oplyst, om danske domstole fremover vil efterkomme krav fra en part i en retssag om at få fjernet en retsbetjent fra et retslokale med den begrundelse, at vedkommende er "muslimsk udseende" og har "sort hår og et stort sort fuldskæg".

Rasmus Paludan gjorde det klart overfor administrationschefen, at han ønskede at klage til byrettens præsident Karen Thegen. Men efter retsmødet og beslutningen om at sende retsbetjenten ud, ønsker Rasmus Paludan ikke længere at klage.

- Nej, det siger sig selv. Det vil ikke give nogen mening, for nu løste sagen sig jo, siger han.