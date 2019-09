Værd at vide om ambulancerne

2

I 2014 vandt hollandske Bios kontrakten på tre ud af fire delområder i Region Syddanmark. Bios gik konkurs i 2016, og regionen hjemtog opgaven og driver i dag selv ambulanceberedskabet. Falck er siden afsløret i at have lagt hindringer i vejen for Bios ved at misbruge sin dominerende stilling.