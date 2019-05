Vælgerne vil tale sundhed - det kniber for politikerne

Sundhed: 'Sundhedspolitik fylder næsten ingenting i valgkampen,' konstaterede Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen i Avisen Danmark for et par dage siden. I Kræftens Bekæmpelse er vi enige i den betragtning. Vi undrer os samtidig. Sundhed er et af de emner, som vælgerne sætter øverst på dagsordenen op til et valg, men det gør hverken medier eller politikere i tilstrækkelig grad - Mette Frederiksens gode intentioner til trods.

Det er ikke så mærkeligt, at vælgerne er optaget af sundhedsområdet. Der er nok at tage fat på. Ikke mindst hvad angår vilkårene for de mere end 37.000 danskere, som årligt får konstateret kræft. Det svarer til, at der hver eneste time døgnet rundt alle årets dage er fire danskere, der får besked om, at kræften har ramt netop dem.

Hvilket sundhedsvæsen mødes kræftpatienterne så af? I disse år vokser presset desværre på sygehusene og det specialiserede niveau i en grad, at det i længden bliver uholdbart. Mange patienter oplever, at der mangler ressourcer og tid til at sikre kvalitet og omsorg. Lægeforeningen og enkeltstående læger har for længst råbt vagt i gevær. Patienterne oplever selvsagt også det pres.

Presset har formentlig også haft betydning for nogle af de svigt, vi på det seneste har set på bl.a. brystkræftområdet. Hvordan forhindrer vi sager af samme kaliber som brystkræftskandalen på Ringsted Sygehus? Det bør politikerne afkræves svar på.

Vælgerne fortjener også svar på, hvad folketingskandidaterne vil gøre for at nedbringe ventetiderne, som mange kræftpatienter desværre stadig oplever. Knap en fjerdel har længere forløbstider end kræftlægerne anbefaler. Det er ikke i orden.

Hvis politikerne træffer de rigtige valg om forebyggelse, vil det faktisk være muligt for dem at realisere ønsket om en sundere befolkning, som lever bedre og længere uden alvorlig sygdom. Men folkesundheden får ikke et løft, før politikerne sætter prisen på cigaretter op som led i en national plan mod tobak. Og før de i øvrigt indser, at borgerne ikke hver især har det fulde ansvar for at spise sundt, bevæge sig nok og ikke drikke for meget.

I sidste uge bad Kræftens Bekæmpelse analysebureauet YouGov spørge et repræsentativt udsnit af vælgere, om de mener, sundhedsområdet fylder for lidt, passende eller for meget i valgkampen. Halvdelen svarede, at det fylder for lidt.

Kræftens Bekæmpelse håber og opfordrer til, at sundhed og sundhedsvæsen kommer øverst på dagsordenen i valgkampens slutspurt. Kvaliteten og arten af sundhedsydelser er et bærende element i vores velfærdssamfund og i danskernes hverdag. Det fortjener opmærksomhed. Det er NU, medierne og politikerne skal se sig for gode til at køre den klassiske, konfrontatoriske tjubang-stil, der har det med at præge de afsluttende debatter under valgkampen.