Skifter regeringen farve efter et valg, frygter Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorenzen og tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V), at de storstilede planer om at bygge en ny midtjysk motorvej fra Viborg til Haderslev vil gå i stå.

Hærvejsmotorvej: Bilerne hober sig op og skaber hver dag trafikpropper på motorvej E45 og Vejlefjordbroen. Derfor haster det mere end nogensinde at få strækningen aflastet af en ny midtjysk motorvej mellem Hobro og Haderslev. Sådan lød budskabet igen og igen fra både borgmestre, folketingspolitikere og interesseorganisationer under Hærvejskomiteens generalforsamling mandag eftermiddag i Kolding. Men et folketingsvalg er på trapperne, og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorenzen, der er mangeårig forkæmper for en ny motorvejskorridor gennem Jylland, frygter en hård opbremsning i processen, hvis regeringen skifter farve. - Man kan være bange for, at det går i stå, siger han. Han begrunder det med, at røde partier som SF, Enhedslisten og Radikale Venstre ikke ønsker en motorvej, men hellere ser en udvidelse af den såkaldte togfond. Desuden peger han på Socialdemokratiets nye udspil, hvori partiet vil sætte 70 milliarder kroner af til trafikinvesteringer foruden togfonden, men uden at tage stilling til, hvilke projekter der skal prioriteres først.

Hærvejsmotorvejen Vejdirektoratet forventes til sommer at fremlægge en såkaldt VVM-undersøgelse af strækningen Give-Haderslev og en forundersøgelse af strækningen Hobro-Give.

Undersøgelsen kortlægger muligheder og risici ved forskellige linjeføringer blandt andet med hensyn til natur, boligområder, støj og trafik.

Derefter følger en offentlig høring.

VVM og høringssvar skal danne grundlag for en endelig politisk beslutning om hvorvidt og hvordan motorvejen skal bygges.

Her ses de mulige linjeføringer, som Vejdirektoratet lige nu undersøger. Grafik: Vejdirektoratet

Stilhed før storm Kristian Pihl Lorenzen bakkes op af tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V). - Jeg deler Kristian Pihl Lorenzens synspunkter. Socialdemokratiet skal have deres flertal med både internt og hos de andre røde partier, og det kan blive svært, siger han. Kristian Pihl Lorenzen forventer, at regeringen fremlægger sin plan for fremtidige trafikinvesteringer inden for få uger, og han understreger, at Hærvejsmotorvejen vil ligge højt på prioriteringslisten. Selv er han klar til at gå i gang med byggeriet i 2021. Lige nu holder alskens interessenter vejret og venter på, at Vejdirektoratet til sommer fremlægger den længe ventede undersøgelse af motorvejens påvirkning af blandt andet støj, natur og boligområder på strækningen Give til Haderslev, der skal danne grundlag for en endelig politisk beslutning.

Stærke jyske stemmer Socialdemokraternes skatteordfører Jesper Petersen, der også deltog på generalforsamlingen, understreger, at en hærvejsmotorvej både står højt på hans egen og på partiets dagsorden. Han erkender dog, at det har en betydning, at motorvejens blå fortalere står stærkt i Jylland. - Jeg kan godt finde nogle i mit bagland, der kan vise højere trafiktal for et S-tog i København. Men det virker til, at flere og flere bliver bevidste om, at motorvejen har en landsdækkende betydning, fordi den binder landet sammen fra nord til syd, siger han. Viborgs borgmester Ulrik Wilbek, der er medlem af Hærvejskomiteens styregruppe, har stået i spidsen for at skabe bred opbakning til en midtjysk motorvej. Indtil videre bakker 31 borgmestre op om projektet, og desuden har Wilbek været i dialog med en lang række folketingspolitikere. På den baggrund mener han ikke, det vil gøre den store forskel, hvis regeringen skifter.