V-borgmestre til Løkke: Behold de folkevalgte i regionerne

Sundhedsreformen er længe undervejs, og den helt svære drøftelse internt i Venstre lyder, om regionerne skal nedlægges. Diskussion har skabt en splittelse i partiets folketingsgruppe, der ikke kan nå til enighed om, hvorvidt det er en god idé.

Men tanken om regionernes nedlæggelse møder nu kritik fra seks Venstre-borgmestre: Jesper Frost Rasmussen fra Esbjerg, Lars Krarup fra Herning, Henrik Frandsen fra Tønder, Kenneth Muhs fra Nyborg, Morten Andersen fra Nordfyn og Søren Steen Andersen fra Assens.

- Jeg er ikke imod, man kigger på strukturen, men tingene kan let ende med nogle regneark i København, siger Lars Krarup (V), der er borgmester i Herning.

Der har igennem længere tid været lagt op til en regulær lukning af de fem regionsråd med hver 41 politikere. Ifølge avisen Danmarks oplysninger opererer regeringen således med en model, hvor regionsrådene bliver nedlagt, og sundhedsvæsenet i stedet skal styres af ikke-folkevalgte. Tankerne om en nedlæggelse af regionerne støttes af de øvrige regeringspartier, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, samt støttepartiet, Dansk Folkeparti.

Men mandag var Venstres tidligere gruppeformand og nuværende folketingsmedlem Søren Gade ude med kritik om partiets og regeringens overvejelser.

- Der er sikkert nogle, der mener, at det kan gøres bedre med embedsmænd eller udpegede bestyrelser. Jeg har bare en anden holdning til folkestyret. Vælgerne skal kunne holde de politikere, der styrer sundhedsvæsenet, ansvarlige, sagde Søren Gade til avisen Danmark mandag.

Bekymringen for, at man muligvis vil fjerne den folkevalgte del, som man kan stille til ansvar for befolkningen, giver genklang.

- Man bliver nødt til at tænke i borgerperspektivet. Og så kommer det selvfølgelig an på, hvad der kommer i stedet for, og tingene kan meget nemt ende i en centralisering. Det betyder, at beslutningerne kommer længere væk, og det betyder også, at ekspertisen over tid flyttes længere væk. Hvis man vil have et Danmark i balance, så skal man også have et sundhedsvæsen i balance, siger Lars Krarup.

Det er jo ikke alle regioner, der fungerer lige godt. Kunne det ikke hjælpe, hvis man samlede det i stedet?

- Det, jeg advarer imod, er det, der tit sker i det her land: at man laver lovgivning på baggrund af dårlige eksempler. Det ville være klogere, hvis man lavede lovgivning på baggrund af gode eksempler. Så hvis det ikke fungerer i Region Hovedstaden, kunne det være, man skulle tage fat der i stedet for at ødelægge noget, der fungerer alle andre steder.