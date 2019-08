Union af nationalstater i Europa vil være til gavn for os

Debat: I lyset af bøvlet med at sammensætte en ny EU-Kommission og Storbritanniens Brexitproblemer må jeg nok indrømme, at Friederich Schillers 'Ode An Die Freude' måske ikke helt er tonen. Dog foretrækker jeg hovedteksten: 'Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.'

Nybesættelserne i EU-Rådet og -Kommissionen har ikke været nogen let operation, fordi modsatrettede strømninger har påvirket processen på samme tid. De store parlamentsgrupperinger og den afgående EU-Kommission havde en vision om mere magt til dem selv, men EP-valget gav tilbagegang, og med lidt snilde kan de fremgangsrige grønne og højrefløjspartier stoppe føderalisternes drømme.

Det er slet ikke så dårligt endda, fordi den føderale tankegang i sin konsekvens medfører, at nationalstaterne får status og indflydelse som delstater. Det betyder igen, at København, Berlin, Paris, Warszawa, Budapest etc. bliver delstatshovedstæder, og det ønske har disse lands befolkninger og regeringer ikke.

Endnu mere radikalt går professor og direktør for European Democracy Labs og European School of Governance, Ulrike Guédot, til værks i bogen "Warum Europa eine Republik werden muss: Eine politische Utopie" Hun går helt tilbage til det oprindelige romerrige og de europæiske tænkere.

På det grundlag kasserer hun alle vore dages politiske og administrative styreformer til fordel for en enhedsstat med europæisk forvaltning. Den kommende europæiske republik skal styres af en direkte valgt præsident bistået af et europæisk valgt senat med repræsentation af to senatorer per provins, hvis udstrækning ikke er defineret, men som skal erstatte nationalstaternes repræsentation. Dertil kommer en europæisk kongres, der vælges af en person med en stemme overalt i Europa.

Den konstruktion er så revolutionær, at nationalstaterne ikke kan være med. Den stormægtige tysk-romerske kejser Karl den Femte ville også indføre en enhedsstat, men de store i riget ville slet ikke være med, fordi de ikke ville afgive deres magt. Til gengæld måtte Karl abdicere i 1555-56 - ligeså forventes det at gå med Guédots utopiske projekt.

Imidlertid trænger de nuværende styreformer til ændringer, ikke alene gennem at bygge paladser og embedsmændsinspirerede projekter, som er for lidt til gavn for befolkningernes behov.

Under Europadagen i 2018 talte jeg med en englænder, der havde stemt ja til Brexit. Han havde personligt været tilhænger af det europæiske samarbejde, men havde stemt nej til fortsat britisk medlemsskab af EU, fordi han var og imod, at EU skal styres af embedsværket og ikke af politikerne. Den holdning har mange - ikke alene i England.

Størsteparten af Europas politiske partier har slået fast, at EU skal være en union af nationalstater. Sagen er, at EU's ramponerede forhold i befolkningsmæssig og politisk henseende til en vis grad skyldes, at styreforholdene i EU ikke er i orden.

Hvis man derimod endeligt beslutter sig for en union af nationalstater med forrang og initiativret for Det europæiske Ministerråd, er sandsynligheden for, at den løsning kan blive ligeså sejlivet som det oprindelige Romerrige, Det Østromerske Rige og det Tysk-Romerske Rige absolut til stede. Det er ikke et fata morgana, men kan blive en realistisk og funktionel mulighed til gavn for os, og så skal EU-domstolens rolle revurderes.