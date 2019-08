Unge om alkoholpolitik på ungdomsuddannelserne: - Det er vores eget ansvar

Michelle Hansen, 16 år, HHX på Nyborg Gymnasium og Christel Eriksen, 17 år, Tietgen Business

- Selvfølgelig er det fair, at man skal følge de regler, som skolen stiller, men i virkeligheden burde det ikke være nødvendigt, at skolen opstiller regler for det. Man burde selv kunne styre, hvor meget man vil drikke.

- Jeg tror, at der er færre, der dukker op til festerne, hvis der er for mange begrænsninger. Hvis der er for strenge regler på uddannelserne, gør det bare, at man får lyst til at drikke derhjemme i stedet. Og så forstår jeg heller ikke, hvorfor nogle skoler vælger at ringe til forældrene, hvis man er for fuld - det gør vennerne jo i forvejen, hvis man har det dårligt.