Unfair offentlig konkurrence presser alle dem, der knokler frivilligt

Frivillige: Jeg syntes, vi alle skylder de, der yder en frivillig indsats, en stor tak! I idrætsforeninger, spejderbevægelserne, skolebestyrelser, politiske foreninger eller i sociale aktiviteter. Men som bestyrelsesformand for en lokal frivillig socialengageret forening må jeg undres over skiftende regeringers, regioners og kommuners prioriteringer. Eksempelvis:

- Skiftende regeringers besparelser på ulandsbistand. Til trods for, at flere af Folketingets partier ønsker at løse diverse problemer mht. immigration, social-og sundhedsmæssige forhold og økonomi lokalt i nærområderne, hvor problemerne er størst.

- Region Syddanmark afsætter 3,5 millioner kroner til ansættelse af frivillig koordinatorer for at tiltrække flere frivillige.

- Kommunalt finansierede genbrugsbutikker/loppemarkeder etableres for at imødegå ressource spild og opfordre til genbrug.

Har de respektive etater mon overvejet konsekvenserne af deres handling overfor de socialaktiviteters fremtid?

Jeg vil ikke afvise, at regions- og kommunalt ansatte "frivilligt-ansatte" kan være dygtige og varetage opgaverne med lige så stor entusiasme og indlevelse som de frivillige aktivitetsledere i de frivillige humanitære organisationer. Men jeg antager, at de "frivilligt-ansatte" går hjem til fyraften? Så efter kl. 16 er der ikke mere koordinering, antager jeg.

De forskellige organisationers genbrugsbutikker generer et overskud, der anvendes til nationale og internationale sociale initiativer, og nød-og katastrofehjælp, som velfærdssystemet ikke er i stand til at løfte - alene.

Dette overskud genereres udelukkende på basis af ubetalte frivilliges indsats. Vi kan ikke konkurrere med kommunalt finansierede genbrugsbutikker. Jeg tror bestemt ikke, at indtægter fra kommunalt finansierede genbrugsbutikker går til andet end at forbedre den lokale kommunes økonomi.

Konsekvensen kan desværre blive, at genbrugsbutikker med socialt/humanitært engagement og formål må dreje nøglen om i kampen mod offentligt finansierede tiltag for genbrug.