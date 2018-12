Ulrik Wilbek (V): Upassende at isolere mennesker på en øde ø

Asylø: Det er ikke alle Venstres borgmestre i partiets bagland i provinsen, der har lige let ved at sluge, at Danmark nu tager fat på at isolere udvisningsdømte udlændinge på den øde ø Lindholm, der tidligere har været brugt til forskning i svinepest og andre husdyrsygdomme.

- Mit menneskesyn er nok lidt anderledes, end det jeg oplever i dansk politik lige i øjeblikket i forholdt til udlændinge, siger Ulrik Wilbek, venstreborgmester i Viborg Kommune, til avisen Danmark.

Ulrik Wilbek har det vanskeligt med, at hans parti - og Socialdemokratiet, understreger han - lader udlændingepolitikken drive af Dansk Folkeparti.

- Jeg kan sagtens forstå, at de har problemer med det nuværende udrejsecenter på Kærshovedgård i Ikast-Brande, men det ændrer ikke på, at det er upassende at sende mennesker ud på en øde ø, det må jeg sige. Hvis man for enhver pris vil have alle sendt til deres hjemlande, kan jeg godt følge tankegangen, men vi ved jo, at det er urealistisk. Der er nogle af dem, som vi bliver nødt til at få til at fungere i vores samfund, og så er det ikke rigtigt at isolere mennesker, siger Ulrik Wilbek.

Den årlige driftomkostning pr. udlænding på Lindholm på 1,8 millioner kroner gør ikke sagen bedre for Ulrik Wilbek.

- For os kommuner handler det jo om at finde de bedste løsninger, der også er billige og ikke koster spidsen af jetjager, som jeg kan forstå, at dette gør. Det jo penge, der bliver taget fra vores allesammens kasse, siger han.