Ulighed i retten til at stemme er en skramme i vores polerede image

Stemmeret: Jeg anfægter ikke, hvad Jakob Ullegård skrev forleden i sin kronik om stemmeret til indsatte i fængsler i USA. Jeg synes blot, det lyder lidt hult at gå efter det, når vi i Danmark lever i det land i den vestlige verden, der fratager statsborgere og skatteydere til vort samfund stemmeretten først.

Er man udrejst i mere end 30 dage - på ferie - skal man slettes i Folkeregistret. Også selvom man har adresse og fast ejendom i Danmark. Dermed ryger retten til at brevstemme. Man opretholder kun retten til at brevstemme, hvis man er udstationeret.

De regler arbejdede jeg meget med tidligere, og jeg tvivler stærkt på, at de er blevet ændret. Arbejder man i Danmark, men bor på den anden side af grænsen, dvs. arbejder i Københavnsområdet, men bor i Malmö, eller arbejder i Syd- og Sønderjylland, men bor i Flensborg, så betaler man skat til Danmark. Man bidrager til Danmark. Man er stadig statsborger i Danmark, men man har ingen stemmeret.

Hvilket andet vestligt land behandler sine statsborgere på den måde? Min australske nabo bliver straffet, næste gang han sætter fod på australsk jord, hvis han ikke bidrager med sin stemme til valgene derhjemme. Inden for de rammer af stemmetal, vi har, vil et folketings- og ikke mindst kommunevalg i København falde anderledes ud, hvis bidragyderne til samfundet kom til at fylde mere blandt de stemmeberettigede - holdt op imod, hvor meget modtagere af overførselsindkomster fylder i dag.

Prøv engang at vende billedet om. Hvis man fratog stemmeretten fra det antal modtagere af overførselsindkomster i København, der matcher det antal bidragsydere og danske statsborgere, der bor i Malmö, er der ingen tvivl om, at der ville blive ballade med de partier i Københavns Kommune og på Christiansborg, der høster deres stemmer blandt de vælgere i København.

Det kunne være interessent at sætte internationalt fokus på, hvorfor de partier i Danmark, der udad til bryster sig af at kæmpe for ligestilling og lige rettigheder, ikke gør noget ved dette underlige - tilsyneladende - danske fænomen. Jeg er meget beskæmmet af dette - hul - i vort polerede image udadtil.