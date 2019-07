Udsigt til øget biltrafik: Røde partier er klar til at droppe Billundbanen

Billundbanen: Hvis det økonomisk set er en dårlig idé at bygge en ny togbane mellem Billund og Vejle, og skinnerne samtidig vil betyde længere køreture for bilisterne i området, bør man overveje at sløjfe projektet.

Sådan lyder det fra De Radikale og SF, der er med i forliget om Togfonden, hvor en jernbane til Billund er et af elementerne.

- Vi synes, at banen er en dårlig idé. Den er blevet dyrere end forventet, og de trafikale effekter er ringere, siger De Radikales transportordfører, Andreas Steenberg og påpeger, at der i forvejen mangler penge i Togfonden.

SF respekterer forliget om Togfonden, men er klar til at forhandle om togbanen til Billund.

- Hvis det er en dårlig investering, og pengene ikke er godt brugt på at nå vores mål om at få flere over i den kollektive trafik, så er vi åbne for at se på det, siger fungerende politisk ordfører for SF Lisbeth Bech Poulsen.

En samfundsøkonomisk analyse fra Banedanmark viser, at Billundbanen vil føre bilister på omveje, fordi flere veje vil blive lukket på grund af byggeriet. Det skriver Berlingske.

Ifølge analysen, som Banedanmark har offentliggjort på sin hjemmeside, vil bilister tilsammen skulle køre op mod 348.000 kilometer ekstra om året for at komme omkring en færdig jernbane. Desuden vil projektets værdi for samfundet være et underskud på mellem 1,3 og 1,8 milliarder kroner.