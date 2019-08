Debat: I disse Donald Trump/Boris Johnson-tider er det blevet moderne for politikere aldrig at indrømme en løgn eller uvidenhed. Men hr. borgmester Simon Aggesen (K). Den går heldigvis ikke i Danmark.

Her i avisen 2. august fastholder Aggesen sin uvidenhed eller løgn om den kommunale udligning, på trods af at alle eksperter siger det modsatte. Han nægter altså at tage mit oprindelige råd om at lytte til eksperter eller i det mindste spørge nogen, der ved, hvad det drejer sig om.

Lad mig så gøre det for ham. Uafhængige eksperter har entydigt fastslået, at den enkelte borgers rådighedsbeløb intet har med kommunal udligning at gøre.

For eksempel skriver Kurt Houlberg, professor og kommunalforsker ved VIVE: "Ét af kommunernes argumenter lyder, at en familie i hovedstadsområdet har 96.000 kroner mindre til rådighed om året sammenlignet med en tilsvarende familie i Region Nordjylland."

Men det er som at sammenligne æbler og bananer, siger han og fortsætter:

"Udligningsordningen er skabt for at skabe større lighed mellem kommunerne i forhold til, hvad de har af økonomiske muligheder. Den er ikke sat i verden for at skabe større lighed mellem borgernes rådighedsbeløb."

Og det er jo fuldstændigt logisk. Selvfølgelig har gennemsnittet af den enkelte borgers privatøkonomi intet med kommunal udligning at gøre. Reelt vil det jo betyde, at en kommune skal modtage mere i kommunal udligning, hvis en husstand vælger at udskifte den gamle Peugeot med en dyr Mercedes, eller købe en dyrere bolig. Så har familien mindre til rådighed hver måned, og det vil den respektive kommune så blive belønnet for. Det er jo decideret absurd. Alligevel fremturer hovedstadskommunernes spinorganisation 'Stopforskelsbehandlingen' med at foreslå: lad også borgernes private rådighedsbeløb indgå i beregningen af, hvad en kommune skal betale eller modtage i udligning.

Mon ikke Aggesen, Frederiksberg og de andre rige kommuner i hovedstadsområdet skal til at tænke sig om og forholde sig til virkeligheden i stedet for vildledende spin. Hvis borgeres privatøkonomi skal indregnes i den kommunale udligning, skal borgeres formue også regnes med. Det ville være interessant. Så ville Aggesens rige kommune for alvor komme til at betale til kommunal udligning.