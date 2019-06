Udlændingepolitik er andet og mere end økonomi

Danskhed: Efter det nylige folketingsvalg har der været en del udmeldinger om, at Dansk Folkepartis skuffende resultat blandt andet hænger sammen med, at den oprindelige nationalkonservative linje er blevet mindre synlig. Den teori er jeg til dels enig i, selvom jeg mener, at alt hvad jeg selv siger og har sagt faktisk ligger indenfor den nationalkonservative dagsorden. Men det er naturligvis ikke alle vælgere, der har kunnet høre, hvad lige præcis jeg har gået rundt og sagt.

Ifølge mine begreber består den nationalkonservative dagsorden i dagens Danmark først og fremmest i en gennemtænkt udlændingepolitik. Som nationalkonservativ vil man jo bevare nationen, dvs. det danske folk og den danske kultur samt den selvstændige danske nationalstat.

Man kan ikke bevare den danske kultur, hvis man lader udlændinge komme til landet i stort antal. Især ikke hvis det er udlændinge med en islamisk kultur, som vi jo har erfaring for kun i ringe grad ønsker at assimilere sig ind i en kristen kultur. Så der skal fuldstændig styr på, hvem der kommer til landet, og der skal kun gives statsborgerskaber i meget begrænset omfang. Man skal være helt sikker på, at de personer, der får statsborgerskab, virkelig vil vise nationen loyalitet. For ellers ændrer nationen sig i en ikke-dansk retning, eller nationen falder fra hinanden i polariserede grupper.

Jeg tror, at alle i Danmark ved, at Dansk Folkeparti ønsker en stram udlændingepolitik. Men jeg tror, at der måske er nogen, der er i tvivl om, hvorfor vi ønsker en stram udlændingepolitik. I hvert tilfælde har jeg i valgkampen mødt vælgere, der tror, at det kun er af økonomiske årsager. At vi i Dansk Folkeparti bare synes, det er for dyrt med flygtninge og indvandrere og hellere vil bruge pengene på vores egne. Det vil vi selvfølgelig også gerne.

Og det er et selvstændigt problem, at der er tale om en årlig ekstraudgift på 33 mia. kroner pga. ikke vestlig indvandring. Men den vigtigste årsag er faktisk, at den danske kultur og det danske fællesskab ikke vil kunne overleve, hvis der kommer store grupper af mennesker fra den islamiske kultur til Danmark. Så den del af den nationalkonservative dagsorden har vi åbenbart haft problemer med at komme igennem lydmuren med.

Forståelsen af den danske kultur og historie samt kritik af islam er vigtige dele af den nationalkonservative dagsorden. Det samme er kritikken af EU og den liberale verdensorden, der ikke giver plads til de enkelte nationers historiske særpræg.

Et uddannelsessystem med vægt på faglig viden og kulturel forståelse, en kulturpolitik med Danmark og dansk kultur i centrum, en familiepolitik, hvor forældrene har frihed til at opdrage deres børn og sikre at de danske traditioner overleveres til næste generation samt en forståelse af kristendommens og kirkens betydning for Danmark og det enkelte menneske i dag er også vigtige dele af den nationalkonservative dagsorden.

Men eftersom, vi står i en situation, hvor der foregår en folkevandring fra den fattige del af verden til den rige, er det klart udlændingepolitikken og islamkritikken, der er vigtigst.

Heldigvis har vi i Dansk Folkeparti vundet den enorme sejr, at vores politik er gået fra at være et marginaliseret og udskældt synspunkt til at være en del af alle mainstream-partiernes programmer. Kun ekstremisterne i Ø, RV og Å har ikke overtaget den stramme udlændingepolitik. Det betyder, at vi fortsat skal holde øje med udlændingepolitikken og sørge for, at den ikke lempes, men det betyder også, at vi forhåbentlig kan få mere tid til at dyrke de andre punkter på den nationalkonservative dagsorden.