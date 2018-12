Udenlandske eksperter slår fast: Kun 26 km højspændingskabler kan graves ned

Udenlandske eksperter bakker op om Energinets konklusion, der betyder, at kun 15 procent af højspændingsnettet på strækningen mellem Idomlund og den dansk-tyske grænse kan graves ned. Til gengæld vil flere luftledninger i Syd- og Vestjylland blive afløst af nedgravede kabler. Kabellægningen forventes at koste 1,4 milliarder kroner.

Undersøgelse: Det bliver ikke muligt at nedgrave mere end 26 kilometer af den planlagte højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro til den dansk tyske-grænse. Sådan lyder konklusionen fra udenlandske eksperter i den omstridte mastesag langs den jyske vestkyst. Til gengæld er det blevet besluttet at kabellægge hele 150 kv-nettet langs den nye højspændingsforbindelse. Konkret betyder det, at hvor der i dag er 324 kilometer luftledning, vil der fremover kun være 145. Energinet planlægger en ny, 400kV og 175 kilometer lang linjeføring langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder. Et projekt, der kommer til at påvirke omkring 4000 ejendomme, og som planter 500 højspændingsmaster i en højde af 35 meter ned gennem naturskønne områder i Sydvestjylland. Og det har bragt sindene i kog i det vestjyske.

Først lød meldingen, at 17 kilometers master vil kunne erstattes af nedgravede kabler. Men en analyse fra Energinet konkluderede senere, at 26 kilometer højspænding kan nedgraves.

Udenlandske eksperter blev sat til at efterprøve undersøgelserne fra Energinet, og deres vurdering blev fremlagt mandag formiddag.

Politisk splid Udenlandske eksperter har undersøgt sagen, efter at det statsejede Energinet i en analyse nåede frem til, at 26 kilometer højspændingsmaster vil kunne graves ned i jorden. Det svarer til 15 procent af den samlede strækning. Tidligere var Energinet nået frem til, at blot 17 kilometer master kunne erstattes af kabler, og resultaterne har vakt utilfredshed blandt mastemodstandere. Nu har udenlandske eksperter så efterprøvet resultaterne med en konklusion, der ikke ligefrem giver grund til optimisme hos kritikerne af elmasterne. Til gengæld vil ministeriet igangsætte en markant reduktion af de øvrige elmaster og ledningskabler i det berørte område. I dag ligger 8000 boliger i området inden for 500 meter af en luftledning, men når nedgravningen er gennemført, og de nye 400 kv-ledninger er sat op, vil antallet af boliger inden for en afstand på 500 meter til luftledninger være faldet til 900. Nedgravningen forventes påbegyndt i forbindelse med de nye 400 kv-ledninger og koster 1,4 milliarder kroner.

Baggrund Flere sydjyske politikere har raset over elmasterne, som flere mener vil skæmme den vestjyske natur. Også internt i regeringspartiet Venstre, hvor blandt andet de lokalvalgte folketingspolitikere Hans Christian Schmidt, Carl Holst og Anni Matthiesen har raset over planerne og været med til at øge presset på energiminister Lars Chr. Lilleholt (V). I oktober 2017 godkender energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ansøgningen fra Energinet til projektet - eller rettere de tre projekter, der reelt er tale om: Projektet med 400 kV-luftledning fra Idomlund ved Holstebro til Endrup og igen fra Endrup til grænsen samt det dansk-engelske søkabel, den såkaldte Viking Link-forbindelse, der hænger sammen med Endrup-grænsen og også skal skabe forbindelse til Tyskland og landets kulkraftværker samt vind- og solenergi. Projekterne skal kort sagt forstærke det vestjyske elnet, så der kan indpasses mere vindmøllestrøm i systemet samt udveksles strøm med andre lande. Opdateres ...