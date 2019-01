Uddannelser trækker unge til mindre byer - og de stifter også familie der

Professionshøjskoler kræver sløjfning af sparekrav på to procent og en samlet plan for uddannelsen af sygeplejersker, lærere og pædagoger til gavn for både København og provinsen.

Professionshøjskoler: Når en studerende flytter til en ny by for at læse til pædagog, sygeplejerske eller folkeskolelærer, vælger otte ud af 10 at blive boende for at arbejde og stifte familie i lokalområdet.

Dermed er de lokale uddannelser på de såkaldte professionshøjskoler helt afgørende for udviklingen i byer som Svendborg, Lemvig og Ikast, og en frisk analyse fra Damvad Analytics viser, at to ud af tre unge i gennemsnit bliver boende efter endt uddannelse i den by, som de er flyttet til. For nogle uddannelser er det helt op til 81 procent.

Rapporten er udarbejdet for Danske Professionshøjskoler, som organiserer uddannelsesinstitutionerne for eksempelvis ergoterapeuter, pædagoger, lærere og bioanalytikere, og formanden for rektorerne, Stefan Hermann, efterlyser en samlet plan for at skabe mere bæredygtige uddannelser i hele landet.

- Uden mennesker, ingen lokalsamfund. Analysen dokumenterer, at professionshøjskolerne tiltrækker studerende udefra, at de fastholder lokale studerende, og at de bliver boende efter endt uddannelse og får et arbejde, stifter en familie og sørger for at holde hjulene i gang sagt på godt, gammelt dansk, forklarer Stefan Hermann.