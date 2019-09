Ud i verden med Danmarks store arkæologer

Ny bog tager sin læser med til udgravninger i primært landene omkring det østlige Middelhav. Her er bl.a. historien om, hvordan danske K.F. Kinch var med til at skabe en af Rhodos' meget besøgte seværdigheder.

Hvordan det kom sig, at filologen og arkæologen fra Ribe endte med at stå for "det første større danske udgravningsprojekt i middelhavsområdet", kan man læse mere om i en nyudgivet bog, "Store danske arkæologer".

Fascinationen af fortiden havde Kinch med fra Ribe, hvor han voksede op sammen med en historisk interesseret far, der bl.a. udgav et større værk om byens topografi og historie.

En uges ferie på Rhodos vil, hvis du er til blot lidt mere end sol og strand, inkludere et besøg i Lindos med en tur op til byens borg, der også rummer en gammel helligdom fra først i 900-tallet f.Kr. med bl.a. resterne af et Athena-tempel.

Udsigten fra huset, hvor K.F. Kinch boede i 1903-1904. I baggrunden klippen med borgen, hvor han ledede udgravningerne. I dag troner klippen og borgen stadig over en by, hvis midte ikke har ændret sig meget siden dengang. Foto fra bogen

Fortidens byer

Ribe spiller med ikke kun, når det gælder K.F. Kinch. Bogen slutter med et større kapitel om de senere års mange udgravninger i den historiske by. For samtidig med at hylde de store arkæologer rettes fokus mod deres jagt på fortidens byer.

Efter et indledende kapitel, som bogens to redaktører, Eva Mortensen og Rubina Raja, står for, overlades siderne til skiftende fagfolk og deres beretninger om de store: P.O. Brøndsted - skanderborgenseren, der i 1811-1812 stod bag de første danske udgravninger i Grækenland, K.F. Kinch, som ud over Lindos bl.a. udforskede den nordgræske halvø Chalkidike, Harald Ingholt, som i 1920'erne og 1930'erne arbejdede i det nu smadrede Palmyra i Syrien, randrusianske Frederik Poulsen, som i samme tidsrum sammen med Ejnar Dyggve gravede i den vestgræske by Kalydon, Aarhus Universitets P.V. Glob og hans ekspeditioner i 1950'erne til Bahrain og oldtidsbyen Dilmun, også fra Aarhus og byens universitet P.J. Riis, som i 1950'erne og 1960'erne satte sine spor i de syriske byer Hama og Tell Sukas, samt Aarhus-professoren Kristian Jeppesen og hans indsats i Bodrum på den tyrkiske vestkyst, som fra 1950'erne og seks årtier frem dominerede hans karriere som forsker.

Det hele sluttes af på dansk grund med beretningen om udforskningen af Ribes fortid, skrevet af Morten Søvsø, overinspektør ved Sydvestjyske Museer.