Ud af Danmark - det sker der med dem, der ikke opnår flygtningestatus

1. Beskyttelse

For at opnå asyl, skal man være truet og have krav på beskyttelse efter de internationale konventioner. Det kræver, at der er vægtige grunde til at tro, at der er en reel risiko for, at asylsøgeren vil blive udsat for forfølgelse og overgreb fra myndighederne eller grupper, som myndighederne ikke kan eller vil yde beskyttelse imod, hvis vedkommende vender hjem til sit eget land. I årets første 10 måneder opnåede 58 procent af ansøgerne asyl i Danmark. Resten bliver i princippet sendt ud af landet igen, men så enkelt er det ikke.