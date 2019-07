Tyskland og Danmark spiller på samme hold

Som tidligere håndboldspiller kender jeg betydningen af at være en del af et hold, hvor man hjælper hinanden og kæmper for et fælles resultat. Det kræver et stærkt sammenhold. Ikke mindst når modstanden er stor. Tysklands udenrigsminister Heiko Maas, som jeg besøgte i sidste uge i Berlin på min første rejse som udenrigsminister, har grundlæggende den samme indstilling.

Heiko Maas, som også er socialdemokrat, understregede, at europæiske lande som Tyskland og Danmark skal stå endnu stærkere sammen i stedet for at stå alene. Det gælder specielt, når den internationale situation er så krisepræget som i øjeblikket. Briterne er på vej ud af EU. Ruslands ageren har udløst sanktioner fra EU. Og Trump har skabt international usikkerhed med sin America First politik etc. Derfor er det så vigtigt, at vi som gode naboer, tætte allierede og handelspartnere samarbejder tæt om at værne om retsstatsprincipperne og demokratiet. Det kræver et stærkt internationalt samarbejde i EU, FN, Nato etc. Men vi skal ikke bare sige, at det er vigtigt med samarbejdet i de internationale organisationer. Vi skal også vise det i praksis - gennem de politikker og initiativer, som vi tager. Vi er nødt til at gøre en forskel i forhold til de bekymringer, mennesker har.

For mig handler det blandt andet om vores indsats i forhold til migration og klimakrisen og kampen mod skattely og social dumpning. Maas havde aflyst de første dage af sin ferie - for at vi kunne mødes. Det er jeg taknemmelig for. Som Tysklands udenrigsminister er han en af de toneangivende spillere på Europa-holdet, og han var oprigtigt interesseret i at høre om den danske regerings klimaplaner. Om vores mål om at reducere udledning af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. Det er en kæmpe opgave, der kun kan lade sig gøre ved at gennemgå alle sektorer i samfundet - landbrug, industri, boliger, transport etc. og ved at bruge nye teknologier. Set med tyske industribriller er det et meget ambitiøst mål, som ligger langt fra aktuelle tyske klimaplaner. Derfor bliver det et mål i sig selv at få Tyskland og resten af EU til at spille med på den ambitiøse grønne bane.

Det europæiske projekt startede som en kul- og stålunion. Den nye danske S-regering har sat som mål, at EU nu også skal være en klimaunion. Det kræver, at vi går i spidsen med grønt diplomati og grøn teknologi. Det betyder blandt andet, at Danmark skal arbejde for at hæve EU's klimamål i 2030, om at EU bliver klimaneutral i 2050 samt at EU's kommende budget har mere fokus på klima. Og her håber jeg, at ledelsen af den nye kommission, der blandt andet omfatter, Margrethe Vestager, kan være med til at sætte en ambitiøs retning.

Det tætte forhold og samarbejde med Tyskland bliver fejret til næste år i 2020. 2020 er udnævnt til et kulturelt venskabsår, som falder sammen med 100 året for genforeningen i 1920. Genforeningen har selvsagt en anden status i Tyskland end i Danmark. Men Heiko Maas og den tyske regering er meget interesseret i en aktiv deltagelse i 2020 for at udvikle forbindelserne til Danmark. Tyskland og Danmark spiller i den grad på samme hold.