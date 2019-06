Tysk ekskansler anklager Danmark for at sætte Europas energiforsyning på spil

Gasledning: For første gang i Nord Stream 2-projektets historie varsler Moskva nu om mulige forsinkelser i gasrørledningens færdiggørelse. Og Danmark - presset af USA - er hovedårsagen:

Det meddelte Tysklands ekskansler Gerhard Schröder, formand for det statslige russiske energiselskab Gazprom og Nord Stream 2 AG, få dage efter det danske folketingsvalg. Lige i kølvandet på USA's trusler om, at der snart vil blive indført sanktioner mod europæiske firmaer, der deltager i finansieringen af og leverancer til NS2-projektet.

Hvis man før valget havde spurgt partierne om, hvorvidt danske farvande skal lægge havbund til det russiske gasrørledningsprojekt, ville et næsten enigt folketing have svaret klart nej. Men i dag har piben fået en anden lyd: Nick Hækkerup (S), som få uger før valget ligefrem opfordrede regeringen til at give afslag til NS2, vil nu ikke længere afvise, at gasledningen kan gå gennem danske farvande.

Stort set samme holdningsskift gav den radikale Martin Lidegaard udtryk for forleden: " Vi er i princippet mod NS2 –-(men) gasledningen er dog ikke til at standse." Ifølge ham burde sagen dog håndteres på EU-niveau.

Men ifølge Gerhard Schröder er det Danmarks tøven med at godkende en linjeføring omkring Bornholm, der nu spænder ben for gasrørledningsprojektet til over 70 mia. kroner. Det er opsigtsvækkende, at en tysk socialdemokratisk ekskansler samtidig beskylder USA for at stå bag. Ifølge Reuters udtalte Schröder dagen efter valget, at politisk pres fra USA er hovedårsagen til forsinkelse af projektet - efterfulgt af svadaen: Danmark sætter Europas energiforsyningssikkerhed på spil.

Man tvinges næsten til at overveje, om ikke Schröders udiplomatiske beskyldninger indgår i en slags "vink med en vognstang" til sin socialdemokratiske partifælle i Danmark. Mette Frederiksen har ganske vist endnu ikke overtaget nøglerne til statsministeriet - men Nick Hækkerups og Martin Lidegaards udtalelser varsler tydeligt, at et dansk holdningsskifte meget vel kan være på trapperne.

Men det er vigtigt, at Danmark - også med en ny S-statsminister - fortsat udviser både grundighed og forsigtighed med at udstede tilladelser til projektet, når det strider mod fundamentale udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser. Også Østersøens skrøbelige havmiljø bør sættes i højsædet. Kun hermed er Danmark med til at udfylde sine vigtige roller i Nato, EU og FN.