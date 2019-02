Tv-program undersøger: Kunne familiedrab være blevet forhindret?

- Selvfølgelig blev der begået fejl. Det gør der altid. En psykiater tegnede en profil af gerningsmanden, der på mange måder senere viste sig at være korrekt, men på et vigtigt punkt var den forkert. Teorien var, at han sandsynligvis boede alene, eller sammen med sin ældre far eller mor. Det viste sig at være en forkert, men i alles øjne en plausibel vurdering. Hvem kunne forestille sig, at en familiefar kunne være gerningsmanden. Havde profilen peget på en familiefar, havde sagen måske set anderledes ud, men om man kunne have stoppet ham i tide? Jeg tvivler på det, siger Kurt Kragh.

Det har de politifolk, der arbejdede med sagen gennem tre år, spurgt sig om lige siden, og det gør tidligere souschef for Rejseholdet, Kurt Kragh, også, når han onsdag aften på Kanal 5 i programmet "Profil af en morder" gennemgår og analyserer sagen. Overså politiet noget, mistolkede de detaljer, eller holdt de oplysninger tilbage, som kunne have gjort en forskel?

Kunne den 41-årige arbejdsmand og voldtægtsforbryder Henrik Andersen have været stoppet, før han dræbte sin kone og deres to døtre på 9 og 11 år og til sidst sig selv fredag den 23. oktober 1998, da han vidste, at det var slut? Han ville med sikkerhed blive afsløret som gerningsmanden af en DNA-test.

Selvfølgelig blev der begået fejl. Det gør der altid. En psykiater tegnede en profil af gerningsmanden, der på mange måder senere viste sig at være korrekt, men på et vigtigt punkt var den forkert. Teorien var, at han sandsynligvis boede alene, eller sammen med sin ældre far eller mor. Det viste sig at være en forkert, men i alles øjne en plausibel vurdering. Hvem kunne forestille sig, at en familiefar kunne være gerningsmanden. Havde profilen peget på en familiefar, havde sagen måske set anderledes ud, men om man kunne have stoppet ham i tide? Jeg tvivler på det.

Discovery Networks har produceret dokumentarserien "Profil af en morder" med deltagelse af tre af landets dygtigste drabschefer: Kurt Kragh (tidligere Rejseholdet), Ove Dahl (tidligere Københavns Politi) og Bent Isager (tidligere Rejseholdet). Brik for brik stykker et billede sammen af drabsmanden. De ser også, hvordan de sammen med et hold af eksperter analyserer de spor, som de finder undervejs, mens de lærer at forstå, hvad sporene siger om drabsmanden. I otte programmer fortæller drabscheferne om nogle af de mest makabre og bestialske drab i Danmark. De tager seerne med ind i det allerinderste af politiets efterforskning, de tusindvis af arbejdstimer, der skal til for at stykke en sag sammen, og de løfter sløret for, hvordan de sætter sig ind i mordernes tanker og handlinger for at fange dem og få dem dømt, skriver Discovery Networks i en pressemeddelelse. Kanal 5 viser i aften, onsdag kl. 21 programmet om Holsted-sagen om den 41-årige Henrik Andersen, der begik tre voldtægter og tredobbelt drab i slut 90'erne. Daværende chef for rejseholdet Kurt Kragh gennemgår minutiøst efterforskningen i sagen.

Kriminalpolitiet i Ribe, som arbejdede med opklaringen, kunne trods de rigtige gisninger og stor hjælp fra offentligligheden, ikke få hul på bylden og tilkaldte politiets Rejsehold fra København. To mand blev posteret på politigården i Ribe og pløjede sig gennem puslespillet, men måtte til sidste give op, efter at have afhørt omkring 30 mænd, som lokale beboere havde peget på som mulige gerningsmænd.

Politiet mente, at gerningsmanden måtte være stedkendt, når han tilsyneladende vidste, at kvinden boede alene, og at han kunne finde telefonstanderen i mørket. Ofrene kunne desuden fortælle, at han talte med egnens dialekt. Begge dele skulle vise sig at være korrekt.

I juni 1997 var Henrik Andersen igen på udkig efter et offer. Denne gang brød han ind hos en 72-årig kvinde på en ejendom på en øde vej nordvest for Holsted. Han voldtog hende og røvede 900 kroner. På forhånd havde han afbrudt husets telefon i en stander ved vejen.

En nat i september 1976 brød Henrik Andersen ind hos en 76-årig kvinde, der boede alene på en øde ejendom i en plantage mellem Holsted og Hovborg. Hun forsøgte at skræmme ham væk med råb, men han lod sig ikke kyse. Med en elefanthue trukket ned over ansigtet kom han ind i soveværelset og voldtog hende. Bagefter røvede han et par hundrede kroner fra hendes taske og stak af.

Nummer to

Der skulle gå mere end et år, før Henrik Andersen slog til igen. En nat i begyndelsen af oktober 1998 brød han ind hos en 86-årig kvinde i Tirslund Plantage mellem Holsted og Brørup. Han slog hende flere gange i ansigtet med en hård genstand. Bagefter voldtog han hende og røvede 800 kroner, før han stak af. Igen havde han klippet telefonledningen, så ofret ikke kunne ringe efter hjælp.

Politiet mente, at der var stor sikkerhed for, at manden bag de tre voldtægter måtte være den samme. For hver voldtægt blev han mere og mere brutal. En psykolog slog fast, at serieforbryderen ville blive ved, til han blev fanget. Igen blev Rejseholdet bedt om assistance, og medierne blev brugt for at skabe opmærksomhed om sagen.

En af oplysningerne var, at gerningsmanden havde efterladt en acetoneflaske hos den gamle dame i Tirslund Plantage. Det viste sig, at der i måneden op til den sidste voldtægt den 3. oktober 1998 var solgt i alt 9 flasker acetone fra Brugsen i Holsted. Det lykkedes at identificere køberne, bl.a. ud fra medlemskort. En af køberne, der havde brugt sit medlemskort for at få lidt rabat, var - Henrik Andersen.

Politiet kørte nærmest rent rutinemæssigt ud til familien Andersen, der boede på en ejendom øst for Holsted By. Men han klarede frisag. Han havde nemlig en acetoneflaske fra brugsen i Holsted stående og fortalte, at han skulle bruge væsken til at rengøre en motor.

Det lignede endnu et blindt spor. Man ledte jo også efter en enlig mand og ikke efter en familiefar!