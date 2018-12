Da Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mandag offentliggjorde en ny rapport, der viser at antallet af fattige børn i Danmark på bare et år er vokset med 12.000 til i dag 64.500, bekræftede det blot en udvikling, Dansk Folkehjælp med bekymring har set eskalere de seneste år.

Langt væk fra arbejdsmarkedet

Helt aktuelt kan han se det på ansøgninger til den julehjælp, som Dansk Folkehjælp sammen med Ekstra Bladet står bag. Mandag havde 15.231 børnefamilier søgt om hjælp. Det er en stigning på omkring 1000 familier i forhold til samme dato sidste år.

- Kontanthjælpsloftet har desværre skubbet til den kedelig udvikling. Den gavner ingen, men er mere et udtryk for en politisk retorik, der består af varm luft. Ifølge Beskæftigelsesministeriets prognose skulle det kunne få 500 fra kontanthjælpen og ud på arbejdsmarkedet. Hertil kan man så stille spørgsmålet om det rimelige i, at mange tusind familier skal have udhulet deres økonomi, og deres børn leve i fattigdom for, at 500 kan komme i arbejde, siger Klaus Nørlem.

Han henviser i den forbindelse til en undersøgelse af ansøgernes levevilkår og baggrund, som Dansk Folkehjælp har lavet. Den viser, at 28,7 procent af dem har været uden for arbejdsmarkedet i otte år eller mere, andre 24,9 procent har været uden arbejde i tre til otte år.

- Deres situation er ikke blevet forbedret af kontanthjælpsloftet, den er blevet forringet. Der kommer i det hele taget ikke noget godt ud af at stille folk markant ringere økonomisk. Tværtimod har det vidtgående konsekvenser, især for familier med børn, siger Klaus Nørlem.