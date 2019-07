Trump står i gunstig position til genvalg

Trump: 20. juli er det to et halvt år siden, Donald Trump flyttede ind i Det hvide Hus med det besnærende slogan: "Make America great - again". Trump er lige fyldt 73 og annoncerede i tilsyneladende god form sin genvalgskampagne i Florida sidste måned midt i mellem statsbesøg i Storbritannien, G20 topmøde i Japan og lynvisit hos Kim Yong un i Nord Korea .

Og udsigterne for Trumps genvalg ser faktisk gunstigere ud end længe: De seneste meningsmålinger fra ABC-News/Washington Post viser, at Donald Trumps popularitet er den højeste nogensinde. Den er nået op på 44 procent og dermed steget med fem procent i forhold til måneden før.

Meget kan imidlertid nå at ændre sig, og det afhænger især af, hvem der bliver Demokraternes præsidentkandidat.

Det centrale spørgsmål for vælgerene er stadig præsidentens troværdighed: Hvad er det egentlig, der driver Trump?Er det forretninger og private interesser - eller banker hans hjertevirkeligt for USA? Det umiddelbare svar er: Vi kan ikke vide det med sikkerhed - endnu.

De fleste amerikanere er nok ikke mere i tvivl om, at Trump er en ægte patriot i ordets positive forstand. Men mange finder ham også overdreven populistisk og enfoldig, når han gang på gang henviser til sit "America First". Flere af Trumps tidligere medarbejdere har betegnet ham som egenrådig og lidt af en enspændernatur, der sjældent lytter til sine rådgivere, endsige læser sine briefing-papirer. Andre beskriver Trump som en buldrebasse og typisk alfa-han, der handler på pludselige indskydelser med sine evindelige tweets og udfald i medierne.

Kaster vi nu et blik på, hvad Trump har opnået af konkrete resultater, springer det straks i øjnene, at det fra alle sider anerkendes, at præsidenten ihærdigt og konsekvent forsøger at indfri de valgløfter, han har afgivet, bl.a. en skattereform, genforhandling af frihandelsaftalen med Canada og Mexico og øget fokus på byrdefordelingen mellem Natos medlemslande.

Men grænsemuren er stadig Trumps vigtigste valgløfte, som måske kan gå hen og blive afgørende for hans genvalg: Her har præsidenten endnu ikke har leveret en eneste meter af den planlagte omkring 500 kilometers udvidelse af muren - eller grænsehegnet ,som den betegnes i dag. Til gengæld har Mexico - efter Trumps trusler om betydelige toldforhøjelser - lovet at sende flere tusinde ekstra grænsegendarmer til den sydlige grænse mod Guatemala. Men det er næppe nok til at tilfredsstille Trumps amerikanske kernevælgere.

Det er derfor spørgsmålet, om Trump her 'rammer muren' i en budgetstrid, der kan gå hen at blive et afgørende tilbageslag for hans genvalg i 2020.

Erhvervslivet og den internationale finansverden ser fortsat positivt på Donald Trump. Her er der gennemgående tilfredshed at spore over opsvinget i USA i løbet af Trumps første to et halvt år ved magten. Mens realvæksten i BNP lå på godt to pct. i 2018 - ventes denne i år at nå op på pænt over tre pct. Som følge heraf er arbejdsløsheden nu den laveste i 49 år. Og aktieindeksene bevæger sig fortsat på rekordniveauer.

I forbindelse med den delvise offentliggørelse af Robert Muellers såkaldte "Russiagate"-rapport er der tilsyneladende ikke dukket afsløringer op, der direkte belaster Trump. Men der kan stadig komme nye ubehagelige oplysninger, hvis hele rapporten skulle blive gjort tilgængelig for Kongressen. Men indtil videre er hans kampagne for genvalg i fuld gang.