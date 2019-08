Trump-besøg kan blive stor gevinst for Danmark

Debat: Et officielt besøg fra Donald Trump Danmark i september er i sagens natur en stor begivenhed også for dansk erhvervsliv. Man kan have mange holdninger til Trumps måde at forvalte sit embede på, men set med danske virksomheders briller er besøget en unik lejlighed til at flage ens amerikanske aktiviteter - hvad enten det drejer sig om eksport, import, direkte investeringer eller et samarbejde med en lokal amerikansk virksomhed - overfor den store delegation, som ledsager præsidenten. USA er ud over at være vores nære allierede også en tæt og særdeles vigtig handelspartner.

Vi eksporterer for mere end 100 milliarder kroner til USA om året. Landet har verdens største økonomi, og det er vores tredjestørste eksportmarked. Et godt forhold til USA og den til enhver tid siddende amerikanske præsident er med til at understøtte eksportarbejdspladser til tusindvis af danskere. Danmarks samhandel med USA leverer et vækstbidrag til dansk økonomi og derigennem til finansieringen af vores velfærdssamfund.

Eksempelvis har danske life science- og transportvirksomheder rigtig gode forudsætninger for at få endnu mere ud af det amerikanske marked, og her repræsenterer præsidentbesøget en gylden chance til at komme i tale med centrale beslutningstagere i den amerikanske administration.

Et statsbesøg er i høj grad også en mulighed for embedsmænd, erhvervsledere og politikere fra begge lande for at møde hinanden og skabe kontakter. Og de kontakter kan have stor betydning for, hvordan danske virksomheder klarer sig på det amerikanske marked i årene fremover. Fra et erhvervssynspunkt er der altså ingen grund til ikke at tage imod den amerikanske præsident med åbne arme, når han ankommer til København 2. september.